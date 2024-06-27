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В МВД высказались об онлайн-экзаменах для получения прав

В МВД высказались об онлайн-экзаменах для получения прав, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 16:23 Фото: Zakon.kz
Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев 27 июня 2024 года в кулуарах Сената озвучил мнение ведомства об онлайн-экзаменах для получения водительских прав, передает корреспондент Zakon.kz.

Замминистра отметил, что уже пять лет его ведомство не принимает экзамены – ни практические, ни теоретические.

"Мы за то, что, если цифровизация внедрит что-то удобное, подконтрольное, чтобы не было злоупотреблений при получении водительских прав, мы возражать не будем. Если это будет безопасно, прозрачно и люди действительно будут показывать свои знания в области безопасности дорожного движения, мы возражать не будем", – дополнил он.

Он подчеркнул, что Министерство цифровизации продумывает систему, как организовать онлайн-экзамены.

"Министром цифрового развития это было озвучено. Что рассматриваются вопросы, как организовать прием теоретических и практических экзаменов для того, чтобы не создавать очереди, чтобы граждане из разных регионов не ездили в автоЦОНы", – резюмировал Марат Кожаев.

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев поделился хорошей новостью для будущих автомобилистов. Он сообщил, что рассматривается возможность позволить гражданам сдавать экзамены на права онлайн.

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