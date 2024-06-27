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Токаев перечислил газеты, которые читает каждый день

Токаев перечислил СМИ, которые читает каждый день, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 12:51 Фото: pixabay
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 27 июня 2024 года на торжественной церемонии по случаю награждения работников средств массовой информации (СМИ), перечислил газеты, которые читает каждый день, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что пресса – это лицо общества.

"Я внимательно слежу за прессой, каждый день читаю "Egemen Qazaqstan", "Казахстанскую правду", "Aiqyn", "Литер", "Turkistan", "Ana tili", "Қазақ әдебиеті", а также региональные издания, из которых я черпаю много важной и полезной информации. Хочу сказать, что в целом нынешние публикации в газетах отличаются высоким качеством и уровнем подачи информации. Для меня важно держать руку на пульсе общества, знать настроения интеллигенции".Касым-Жомарт Токаев

Он считает, что процесс выпуска газет и культура их чтения никогда не должны прерываться.

"Мы должны сохранить преемственность в этом деле. Это традиция, сложившаяся во всех цивилизованных странах".Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства отметил, что информация – это мощный инструмент.

"В нынешнее нестабильное время особенно важно предоставлять населению всесторонне проанализированную, проверенную и надежную информацию. Распространение сведений, вводящих граждан в заблуждение, недопустимо. Свобода слова не означает критику всего происходящего в стране. Средства массовой информации, действительно служащие интересам нации, должны способствовать укреплению единства".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент обратился к журналистам Казахстана в связи с их профессиональным праздником.

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