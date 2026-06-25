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События

Токаев поздравил с Днем работников средств массовой информации

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 13:40 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 25 июня 2026 года, выступил на церемонии награждения работников средств массовой информации (СМИ), сообщает Zakon.kz.

Президент поздравил участников церемонии с Днем работников средств массовой информации и выразил им свои теплые пожелания.

"Безусловно, этот профессиональный праздник имеет особое значение в жизни страны. Главное призвание журналистов – информировать общество, отражать чаяния и помыслы людей. Вы поднимаете самые насущные вопросы, волнующие народ, и преданно служите его интересам. В эпоху передовых глобальных технологий на прессу возлагается благородная миссия по обеспечению населения оперативной, качественной и достоверной информацией, объективной аналитикой. Государство высоко ценит вашу неустанную деятельность во благо страны. Я как президент сегодня хочу выразить признательность всем представителям медиасферы", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В Казахстане сотрудники средств массовой информации ежегодно отмечают свой профессиональный праздник 28 июня.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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