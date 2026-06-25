Токаев поздравил с Днем работников средств массовой информации
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 25 июня 2026 года, выступил на церемонии награждения работников средств массовой информации (СМИ), сообщает Zakon.kz.
Президент поздравил участников церемонии с Днем работников средств массовой информации и выразил им свои теплые пожелания.
"Безусловно, этот профессиональный праздник имеет особое значение в жизни страны. Главное призвание журналистов – информировать общество, отражать чаяния и помыслы людей. Вы поднимаете самые насущные вопросы, волнующие народ, и преданно служите его интересам. В эпоху передовых глобальных технологий на прессу возлагается благородная миссия по обеспечению населения оперативной, качественной и достоверной информацией, объективной аналитикой. Государство высоко ценит вашу неустанную деятельность во благо страны. Я как президент сегодня хочу выразить признательность всем представителям медиасферы", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
В Казахстане сотрудники средств массовой информации ежегодно отмечают свой профессиональный праздник 28 июня.
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