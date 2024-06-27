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Токаев: За последние пять лет мы провели масштабные политические реформы

Токаев: За последние пять лет мы провели масштабные политические реформы, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 12:31 Фото: akorda.kz
Выступая 27 июня 2024 года на торжественной церемонии по случаю награждения работников средств массовой информации (СМИ), глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о масштабных политических реформах, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что страна вступила в новый этап развития.

"За последние пять лет мы провели масштабные политические реформы. Политическая система Казахстана претерпела кардинальные изменения. Значительно возросло влияние Парламента, усилилась ответственность правительства. Более прочной стала система сдержек и противовесов между ветвями власти. Укрепилась роль политических партий в обществе. Разработаны конкретные механизмы, позволяющие нашим гражданам открыто высказывать свое мнение и проявлять социальную активность. Усовершенствован избирательный процесс. Введены прямые выборы акимов сел и районов. Претерпела значительные изменения политическая и общественная культура".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, одним из самых важных начинаний стало введение однократного семилетнего срока президентства.

"Это решение имеет особое политическое значение. Оно стало ключевым шагом в деле формирования новых стандартов государственного управления. Реформы, преобразования будут продолжены. Самое главное – все преобразования осуществляются по воле народа. Поэтому мы никогда не повернем вспять и будем идти только вперед. Мы сформировали новый экономический курс. Одним словом, мы последовательно идем к тому, чтобы стать передовой страной".Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства обратился к журналистам Казахстана в связи с их профессиональным праздником.

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