Один из автобусных маршрутов в Астане меняет схему движения
Фото: акимат города Алматы
С 29 июня в Астане меняется схема движения маршрута №10 в направлении аэропорта, сообщает Zakon.kz.
Как передает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на CTS, теперь маршрут №10 не будет проезжать через ТРЦ "Хан шатыр". Поворачивает с улицы Д. Кунаева на проспект Кабанбай батыра. Таким образом, схема в обоих направлениях будет одинаковой.
"Изменение вносится с целью увеличения прямолинейности путем выпрямления, улучшения технических характеристик маршрута. Это способствует сокращению пути на 1 км, времени круга на 3 минуты и интервала движения", – говорится в сообщении.
Жителей просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок.
Ранее стало известно, что в Астане на сутки перекроют движение на одном из перекрестков.
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