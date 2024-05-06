Два автобусных маршрута в Астане изменят схему движения
Фото: Zakon.kz
С 8 мая в столице меняются схемы движения автобусных маршрутов №48 и №51, сообщает Zakon.kz.
Об
этом рассказали в ТОО "City
Transportation Systems".
- маршрут
№48 теперь в направлении ул. Кудайбердиулы также будет курсировать с заездом
на остановочный пункт "Гостиница "Нурдаулет";
- в маршруте № 51 схема движения продлевается до ЖК "Орман парк".
Измененные схемы движения представлены ниже.
Фото: City Transportation Systems
Фото: City Transportation Systems
Ранее стало известно, по какому расписанию будет курсировать общественный транспорт в Астане в праздничные дни.
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