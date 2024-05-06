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Два автобусных маршрута в Астане изменят схему движения

Два автобусных маршрута в Астане изменят схему движения, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 15:39 Фото: Zakon.kz
С 8 мая в столице меняются схемы движения автобусных маршрутов №48 и №51, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в ТОО "City Transportation Systems".

  • маршрут №48 теперь в направлении ул. Кудайбердиулы также будет курсировать с заездом на остановочный пункт "Гостиница "Нурдаулет";
  • в маршруте № 51 схема движения продлевается до ЖК "Орман парк".

Измененные схемы движения представлены ниже.


Изменения в схеме движения, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 15:39

Фото: City Transportation Systems


Изменения в схеме движения, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 15:39

Фото: City Transportation Systems

Ранее стало известно, по какому расписанию будет курсировать общественный транспорт в Астане в праздничные дни.

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