Два автобусных маршрута в Астане изменят схему движения

С 8 мая в столице меняются схемы движения автобусных маршрутов №48 и №51, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в ТОО "City Transportation Systems".



маршрут №48 теперь в направлении ул. Кудайбердиулы также будет курсировать с заездом на остановочный пункт "Гостиница "Нурдаулет";



в маршруте № 51 схема движения продлевается до ЖК "Орман парк".

Измененные схемы движения представлены ниже.





Фото: City Transportation Systems





Фото: City Transportation Systems

Ранее стало известно, по какому расписанию будет курсировать общественный транспорт в Астане в праздничные дни.