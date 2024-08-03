В Астане пять автобусных маршрутов изменили схему движения

3 августа временно меняются схемы движения пять автобусных маршрутов в Астане, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в ТОО "City Transportation Systems". В компании отметили, что схемы движения маршрутов временно изменены до завершения ремонтных работ.

Речь о таких маршрутах, как № 27, 28, 54, 70, 84. В компании попросили жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут.

Ранее стало известно, что полиция Астаны проверит стройплощадки, кафе и торговые центры.