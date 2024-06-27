Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Запрет" езды на самокатах в Астане во время саммита ШОС прокомментировали в МВД

Самокат, транспорт , фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 17:54 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев в кулуарах Сената 27 июня 2024 года прокомментировал информацию о запрете передвижения на самокатах во время проведения саммита ШОС, сообщает Zakon.kz.

Журналисты озвучили, что некоторые сервисы рассылают информацию о запрете передвижения на самокатах во время проведения саммита ШОС в столице и узнали, насколько правдива эта информация. 

"Запретов на передвижение и использования некоторых транспортных средств в рамках действующего законодательства нет. Никто не запрещает. Большая проблема в том, что эти электросамокаты используются без соответствия требованиям. Вы знаете, что в прошлом году поступили требования к водителям самокатов – должны быть специальные шлемы, есть специальные места, где они должны ездить, и так далее", – дополнил Кожаев. 

По его словам, будут предприняты меры только для тех, кто нарушает требования законодательства и передвигается там, где им не разрешено. 

Ранее Марат Кожаев рассказал, кто и как будет охранять столицу в дни проведения саммита ШОС. Высказался он и о возможности закрыть въезд в Астану. 

Читайте также

В Казахстане детские сады обогнали вузы по заработку
В Казахстане детские сады обогнали вузы по заработку
Появился список обладателей стипендии &quot;Болашак&quot;
Появился список обладателей стипендии "Болашак"
Должник по алиментам получил уголовное наказание в ЗКО
Должник по алиментам получил уголовное наказание в ЗКО
Екатерина Елисеева
ШОС МВД РК 2024 год Самокаты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спад жары и сильные дожди ожидаются в Казахстане
Спад жары и сильные дожди ожидаются в Казахстане
Казахстанцы пока не понимают последствий – рынок платежных организаций о рисках уничтожения отрасли
Казахстанцы пока не понимают последствий – о рисках уничтожения отрасли платежных организаций
Прервите разговор: важное заявление сделал Нацбанк Казахстана
Прервите разговор: важное заявление сделал Нацбанк Казахстана
ДТП
Четверо погибших и сгоревшее авто – ДТП в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: