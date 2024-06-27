"Запрет" езды на самокатах в Астане во время саммита ШОС прокомментировали в МВД

Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев в кулуарах Сената 27 июня 2024 года прокомментировал информацию о запрете передвижения на самокатах во время проведения саммита ШОС, сообщает Zakon.kz.

Журналисты озвучили, что некоторые сервисы рассылают информацию о запрете передвижения на самокатах во время проведения саммита ШОС в столице и узнали, насколько правдива эта информация.

"Запретов на передвижение и использования некоторых транспортных средств в рамках действующего законодательства нет. Никто не запрещает. Большая проблема в том, что эти электросамокаты используются без соответствия требованиям. Вы знаете, что в прошлом году поступили требования к водителям самокатов – должны быть специальные шлемы, есть специальные места, где они должны ездить, и так далее", – дополнил Кожаев.

По его словам, будут предприняты меры только для тех, кто нарушает требования законодательства и передвигается там, где им не разрешено.

Ранее Марат Кожаев рассказал, кто и как будет охранять столицу в дни проведения саммита ШОС. Высказался он и о возможности закрыть въезд в Астану.

