В Актобе застройщик осужден на шесть лет по делу о мошенничестве

27 июня судом вынесен приговор по делу о мошенничестве в отношении застройщика, который подделывал официальные документы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе суда №2 города Актобе, рассмотрено уголовное дело в отношении Б., обвиняемого в совершении мошенничества и в подделке официальных документов по ст. 190 ч. 4 п. 2, ст. 385 ч. 1 УК.

Судом установлено, что гр. Б., являясь единственным учредителем нескольких ТОО, в 2018 году начал строительство домов ЖСК "Алаш Орда – 1", расположенного по адресу: мкр. Батыс-2, дом №22д, с привлечением денежных средств дольщиков. Окончание строительства было запланировано на 2020 год. Всего было спроектировано три секции дома, каждая из которых имела девять этажей и два подъезда (77 квартир).

"А в 2019 году Б. начал строительство домов ЖК "Aviator Premium", расположенного в квартале Авиагородок, дом №40в с привлечением денежных средств пайщиков с окончанием строительства в 2020 году (всего 54 квартиры). По проекту значились трехэтажные, из них два дома состояли из девяти квартир и шесть домов из шести квартир", – говорится в материалах суда.

Сообщается, что по ЖСК "Алаш Орда – 1" из обещанных трех жилых домов и апарт-отеля возведен только каркас одного дома, а по ЖК "Aviator Premium" из обещанных восьми жилых домов был построен один дом и только каркас четырех домов.

"Всего в ЖСК "Алаш Орда – 1" насчитывается 137 дольщиков, которые перечислили общую сумму в более 1 млрд тенге. Из них 81 лицо на досудебном расследовании признано в качестве потерпевших. По ЖК "AviatorPremium" насчитывается 39 пайщиков, перечисливших денежные средства на общую сумму более 800 млн тенге, из них 23 лица на досудебном расследовании признаны в качестве потерпевших". Пресс-служба Суда №2 Актобе

Кроме того, в ходе судебного следствия выяснилось, что пайщики и дольщики, а это 30 лиц (по ЖСК "Алаш Орда – 1" – 28 лиц, по ЖК "AviatorPremium" – 2 лица) были дополнительно признаны потерпевшими, ими заявлены гражданские иски.

"Установлено, что вложенные пайщиками ЖСК "Алаш Орда – 1" и дольщиками ЖК "Aviator Premium" часть денежных средств были использованы Б. на иные цели, не связанные со строительством ЖСК "АлашОрда – 1" и ЖК "Aviator Premium", – отмечается в информации.

Кроме того, установлено, что Б. под предлогом создания выгодной совместной деятельности, направленной на инвестирование в строительство жилых комплексов бизнес- и элит класса в Актобе, а именно ЖСК "Алаш Орда – 1" и ЖК "Aviator Premium", обманным путем под видом для строительства домов в жилых комплексах, предлагая стать соучредителями в ТОО, которое не имеет отношения к строительству данных комплексов, обещая соучредителям получать учредительские бонусы от прибыли в размере 1,5 млн тенге ежемесячно и спустя год получить чистую прибыль в размере 1,7 млрд тенге, совершив мошенничество, незаконно завладел денежными средствами в сумме 485 млн тенге.

"Виновность Б. доказывается показаниями потерпевших (пайщики, дольщики, соучредители), свидетелей, результатами судебно-строительных экспертиз по двум жилым комплексам, изъятыми из ЖСК "Алаш Орда – 1" и ТОО финансовыми документами и документами на строительство комплексов", – отмечается в материалах суда.



Подсудимый не признал вину. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, стало наличие малолетних детей.

Государственный обвинитель просил суд по ст. 190 ч. 4 п. 2, 385 ч. 1 УК назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет шесть месяцев, с конфискацией имущества, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 10 лет.

"Приговором суда Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 10 лет. Пресс-служба Суда №2 Актобе

Ранее стало известно, что в Алматы застройщики выманили у дольщиков 3,5 млрд тенге.