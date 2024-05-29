3,5 млрд тенге выманили у дольщиков застройщики в Алматы

150 человек обманули подсудимые, обещая квартиры в двух строящихся алматинских ЖК. В общей сложности они выманили у них 3,5 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере рассматривалось в Алмалинском районном суде города Алматы.

На скамье подсудимых – семеро обвиняемых по статье 190 ч.4 п.2 УК.

Будучи директором ТОО, подсудимая К. вступила в преступный сговор с шестью подельниками, чтобы привлечь потенциальных покупателей. Однако реализация квартир была заведомо невозможной, так как разрешения на привлечение денег дольщиков у застройщика не было.

На вырученные деньги подсудимые супруги К. и Ж. выкупили участок в Алматы, под предлогом строительства ЖК, хотя строить его не собирались изначально.

В суде подсудимые вину не признали, показав, что фактически желали реализовать квартиры.

Сторона обвинения просила суд назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы.

Суд, признав подсудимых К., Ж., М., Р., Ш., Е., Н. виновными по ст. 190 ч.4 п.2 УК, назначил им наказание в виде лишения свободы от 5 лет до 6 лет 8 месяцев, с удовлетворением гражданского иска потерпевшего.

В качестве отягчающих обстоятельств у подсудимых К. и Р. был признан рецидив преступлений.

Застройщик полностью возместил обманутым дольщикам материальный ущерб.

В январе 2024 года квартиры в несуществующих ЖК уже продавали дольщикам в Алматы.