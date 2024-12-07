Квартиры и дома должников по алиментам продают на торгах в ЗКО

В Западно-Казахстанской области удалось снизить задолженность по алиментам до 1,4 миллиарда тенге. Отчасти в этом помогла принудительная реализация имущества на торгах, сообщает Zakon.kz.

По информации "Мой Город", для погашения долгов продали доли должников в пяти объектах недвижимости: три квартиры, земельный участок и жилой дом.

"Взыскатели получили имущество на сумму 75,5 млн тенге. Выявлены семь случаев, когда должники были зарегистрированы как игроки-ставочники. В отношении этих лиц возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты алиментов", – рассказали в областной прокуратуре.

В целом, в 2024 году выплачены долги на сумму 487 млн тенге. На работу устроился 451 должник по алиментам, а еще 598 человек поставлены на учет в центры занятости.

По 37 злостным неплательщикам начаты уголовные дела, из которых по четырем уже вынесены обвинительные приговоры.

Ранее сообщалось, что житель Жанаозена выплатил алименты только после своего ареста. Мужчина много раз уклонялся от явки на судебное заседание. В итоге его задержали в Костанае по ходатайству прокурора.