Совместное заседание палат Парламента созвал Кошанов
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
23 июня 2026 года председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан.
Информация опубликована на сайте Мажилиса Парламента.
"В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 26 июня 2026 года в 10.00 часов в городе Астане", – говорится в тексте распоряжения.
20 мая 2026 года на совместном заседании палат Парламента депутаты под председательством Ерлана Кошанова приняли во втором чтении Конституционные законы о президенте, Курултае, Қазақстан Халық Кеңесі, статусе столицы, об административно-территориальном устройстве страны, а также Конституционный закон с поправками по вопросам приведения законодательных актов в соответствие с Конституцией, совершенствования законодательства о выборах и прокуратуре.
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