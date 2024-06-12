Кошанов созвал совместное заседание палат Парламента

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Заседание пройдет 14 июня.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 14 июня 2024 года в 09:30 в Астане", – говорится в тексте распоряжения.

Одно из последних заседаний состоялось 19 января 2024 года. На заседании министр обороны Руслан Жаксылыков обратился к депутатам от имени президента Касым-Жомарта Токаева по вопросу направления казахстанских военнослужащих в миротворческие миссии ООН. По завершении Парламент одобрил отправку 430 казахстанских миротворцев на участие в миссии ООН.