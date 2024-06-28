В рамках акции "Таза Қазақстан" в городах и районах СКО прошли масштабные мероприятия

В рамках инициированной главой государства республиканской акции "Таза Қазақстан" жители региона принимают активное участие в благоустройстве родного края.

По мнению президента, это очень важный социальный и даже политический проект, призванный объединить усилия во имя общего дела, благоустроить наши города и села, развить экологическое сознание в обществе. Трудовой подвиг, совершенный во имя страны, никогда не будет забыт, уверен Касым-Жомарт Токаев. Сегодня в едином трудовом порыве на субботники вышли жители во всех уголках Северо-Казахстанской области. Экологические мероприятия собрали сотни участников, среди которых представители местных властей, общественных организаций, волонтеры, студенты, активисты и просто неравнодушные граждане.

Главная цель – сделать наш общий дом чище и краше и, безусловно, привлечь внимание к вопросам экологии и необходимости бережного отношения к окружающей среде. Всего состоялось более 20 различных акций.

Фото: акимат СКО

В городе Петропавловске состоялся спортивно-экологический фестиваль "Clear – FEST", в рамках которого прошел спортивный забег по сбору мусора на территории Мещанского леса. Инициатором мероприятия выступил областной Молодежный ресурсный центр совместно с волонтерскими организациями. Более 150 человек вышли сделать город чище, это молодежь, волонтеры из числа рабочей и студенческой молодежи, студенты. В рамках экологического фестиваля команды из 5-ти человек приняли участие в спортивном забеге по сбору мусора на время, также участники подготовили мини-представление команд. Победители эко-марафона награждены подарками и дипломами за активное участие. Мероприятие организовано при поддержке Управления внутренней политики.

"Мы призываем людей быть бережнее к природе, друг к другу. Важно прививать экологические привычки. Ребят-участников эко-акции разбили на команды, лучшие получат призы. Перед ними стоит задача собрать как можно больше мусора". Руководитель Молодежного ресурсного центра СКО Анастасия Волкова

Фото: акимат СКО

"Группа серебряных волонтеров не могла остаться в стороне от этого мероприятия. Мы хотим, чтобы территория города и вокруг него была чистой и ухоженной, поэтому важен вклад каждого. Приятно видеть столько молодых людей, готовых трудиться на благо родного края". Серебряный волонтер областного совета ветеранов Нина Полещук.

Особое внимание уделено туристическим зонам.

Имантау-Шалкарская курортная зона является жемчужиной Северного Казахстана и одним из главных туристических мест региона. Это уникальное место привлекает туристов своими живописными пейзажами. Айыртаусцы с заботой относятся к родной земле, жители района на регулярной основе участвуют в мероприятиях по очистке берегов и лесов от мусора.

Сегодня в Имантау-Шалкарская курортной зоне была проведена молодежная экологическая акция волонтеров "Мөлдір бұлақ". Участники акции, включая местных жителей и волонтеров, активно участвовали в уборке, демонстрируя свою заботу о природе и приверженность к экологическим ценностям. В акции приняло участие более 100 человек, из числа волонтеров, работников лесхоза, бюджетных организаций и местных жителей. Вывезено более 300 кг мусора.

Фото: акимат СКО

На озере Мингесор Мамлютского района прошла акция "Чистые берега" по благоустройству и очистке берега. К ней привлекли волонтеров, местных жителей и отдыхающих. Озеро Мингесор в 2019 году вошло в карту сакральных мест Северо-Казахстанской области, вода и грязи которого имеют лечебные свойства. Поэтому это место стало излюбленным как для казахстанских, так и для зарубежных туристов. В рамках акции состоялся музыкальный ивент-призыв к отдыхающим и местным жителям присоединиться к субботнику, была проведена викторина среди участников об истории озера и акции "Таза Казахстан". Завершилось мероприятие молодежной дискотекой.

Под эгидой республиканской акции "Таза Қазақстан" различные экологические мероприятия, такие как "Табиғатты сақтайық", "Киелі мекен", "Таза табиғат", "Табиғатты аялайық" и другие, прошли во всех районах области.

Фото: акимат СКО

Следует отметить, что в республиканской акции "Таза Қазақстан" на текущий период в регионе принимают участие государственные учреждения и частные организации, крестьянские хозяйства, молодежь, волонтерские и неправительственные организации, депутаты маслихатов, представители КСК, ОСИ, неравнодушное население и др. Всего приняло участие 127,8 тыс. человек, благоустроено 211 скверов и парков, вывезено 124,1 тыс. тонн мусора, посажено более 32,4 тыс. деревьев и более 2,1 тыс. кустарников.