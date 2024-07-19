В рамках акции "Таза Қазақстан" в городах и районах Павлодарской области прошли масштабные мероприятия

В рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" жители региона принимают активное участие по благоустройству родного края.

Сегодня в едином трудовом порыве на субботники вышли жители во всех уголках Павлодарской области. Экологические мероприятия собрали сотни участников, среди которых представители местных властей, общественных организаций, студенты, активисты и просто неравнодушные граждане. Всего состоялось более 10 различных акций.

С целью воспитания у молодежи экологической культуры и ответственного отношения к природе и труду, в областном центре организовали экологическую акцию "ЭкоДесант", инициированную волонтерами и сотрудниками Центра развития молодежных инициатив города Павлодара, направленную на внедрение раздельного сбора и переработки отходов. В рамках акции группа эковолонтеров провела объезд в течение дня загрязненные улицы, дворы, парки и скверы для уборки мусора. Кроме этого экодесант посетили ТРЦ и места массового скопления людей и раздали жителям областного центра информационные буклеты о привлечении населения к раздельному сбору и переработке отходов.

В городе Павлодаре состоялась экологическая акция "Земля в руках каждого" в Центре экологии и туризма, организованный Павлодарским штабом студенческих строительных и молодежных отрядов "Жасыл ел".

Основная особенность данного мероприятия заключается в том, что, работая над общей целью, такой как улучшение экологической обстановки, можно повысить уровень удовлетворения и благополучия участников, мероприятие может стать примером для других людей и стимулировать их к активному участию в охране окружающей среды и вырабатываются коммуникативные навыки.

Для 30 участников из числа представителей молодежи, НПО была организована экологическую экскурсию по экологическому центру, ознакомление с правилами посадки зеленых насаждений, основами фитопатологии, кроме этого проведен тренинг на тему: "Командообразование и экология", направленный на командную работу в решении экологических проблем и улучшение взаимоотношений между участниками.

Следует отметить, в республиканской акции "Таза Қазақстан" на текущий период были задействованы государственные учреждения и частные организации, крестьянские хозяйства, молодежь, волонтерские и неправительственные организации, депутаты маслихатов, представители КСК, ОСИ. Всего приняло участие 330,0 тыс. человек, благоустроено 276 скверов, парков, вывезено 98 тыс. тонн мусора, посажено более 29 тыс. деревьев и кустарников.