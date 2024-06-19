В рамках акции "Таза Қазақстан" в городах и районах Павлодарской области прошли масштабные мероприятия

В рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" жители региона принимают активное участие по благоустройству родного края. Сегодня в едином трудовом порыве на субботники вышли жители во всех уголках Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Экологические мероприятия собрали сотни участников, среди которых представители местных властей, общественных организаций, студенты, активисты и просто неравнодушные граждане, сообщили в пресс-службе акимата региона.

Главная цель – сделать наш общий дом чище и краше, и, безусловно, привлечь внимание к вопросам экологии и необходимости бережного отношения к окружающей среде. Всего состоялось более 20 различных акций.

"В городе Павлодаре состоялась презентация экоклуб "GREENPVL", инициированное Ассамблеей жастары Павлодарской области. Участникам презентации рассказали о важности сохранения окружающей среды. Выступили известные ученые экологи Павлодара. В завершение презентации состоялся просмотр документальных фильмов, направленных на формирование экологического сознания у молодежи", – сообщили в акимате.

С целью воспитания у молодежи экологической культуры и ответственного отношения к природе и труду, в областном центре организовали экологическую акцию "ЭкоДесант", инициированную волонтерами и сотрудниками Центра развития молодежных инициатив города Павлодара, направленную на внедрение раздельного сбора и переработки отходов. В рамках акции группа эковолонтеров провела объезд загрязненных улиц, дворов, парков и скверов для уборки мусора. Кроме этого, экодесант посетил ТРЦ и места массового скопления людей и раздал жителям областного центра информационные буклеты о привлечении населения к раздельному сбору и переработке отходов.

В городе Аксу в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" с участием молодежи, работников предприятий и общественности проведена экологическая акция "Чистый берег". Основной лейтмотив акции – наведение и поддержание санитарного порядка на берегах водоемов, развитие общественной активности и бережного отношения населения к природе.

"Данная акция может быть примером для многих людей в желании улучшить экологическое состояния реки, привлечь внимание общественности к проблеме, чтобы люди стали бережнее относиться к тем богатствам, что дала нам природа, и научились жить в гармонии с ней, – рассказал Қабылда Әлибек, руководитель ЦРМИ города Аксу.

С размахом прошел молодежный экологический тимбилдинг "Jasyl Party", организованный Павлодарским штабом студенческих строительных и молодежных отрядов "Жасыл ел" на Лыжной базе Усольского микрорайона с участием более 200 молодых людей. В рамках тимбилдинга молодежь провела субботник по очистке от мусора территории базы и по завершении для них организовали активный отдых в виде веселых стартов, где ребята соревновались между собой, и каждый показал свою физическую подготовку.

"Экологический тимбилдинг – это активное участие в сохранении природных ресурсов, восстановлении экосистем и снижении негативного влияния на окружающую среду. Это возможность собраться вместе с друзьями, семьей или коллегами, чтобы провести время на свежем воздухе, наслаждаясь красотой природы и ее богатством", – рассказала Русана Сулаймонова, директор Павлодарского штаба студенческих строительных и молодежных отрядов "Жасыл ел".

Эстафету по формированию общей экологической культуры среди населения поддержали и жители Успенского района, проведя акцию под названием "Ауылым – алтын бесігім" по благоустройству спортивной детской площадки.

В районе Теренкол Центром молодежи ALDASPAN организована плоггинг-уборка от мусора вдоль берега реки Иртыш. В данном мероприятии приняли участие молодежь, волонтеры и общественность села Тереңкөл, где они, разделившись на две команды, собирали пластиковые бутылки и прочие отходы в мусорные мешки на скорость, очистив берег реки Иртыш от мусора. Также в рамках данного мероприятия проведена акция "Чистый двор", где оказана помощь одиноко проживающим пожилым людям, людям с особыми потребностями и другим социально незащищенным слоям населения в уборке территории от мусора.

Следует отметить, что в республиканской акции "Таза Қазақстан" на текущий период (с 10 апреля по 18 июня т.г.) были задействованы государственные учреждения и частные организации, крестьянские хозяйства, молодежь, волонтерские и неправительственные организации, депутаты маслихатов, представители КСК, ОСИ. Всего приняли участие 213,0 тыс. человек, благоустроено 276 скверов, парков, вывезено 72 тыс. тонн мусора, посажено более 29 тыс. деревьев и кустарников.