Щучинск больше не Щучучинск – оплошность с названием города исправили
Фото: КазАвтоЖол
Название города Щучинска на английском языке на дорожном баннере исправили, сообщает Zakon.kz.
Об этом в шутливой манере сообщили в "КазАвтоЖоле".
"Бац! Мы исправили ошибку: теперь Щучинск, а не Щучучинск. Вчера в социальных сетях активно обсуждали название города Щучинскf, написанное на английском языке вдоль автодороги Астана – Боровое. В тот же день мы исправили ошибку и изменили надпись на баннере. Теперь все правильно, всем спокойно! От души благодарим всех наших активных фолловеров за фидбек! Всем хорошей рабоче-че-чей недели-ли! Ча-ча, чу-чу!" – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Ранее жительница Щучинска Акмолинской области Яна Андреева обратила внимание на этот дорожный знак, в котором неверно написали название города. "Шучучинск какой-то получился", – шутили комментаторы.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript