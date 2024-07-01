Щучинск больше не Щучучинск – оплошность с названием города исправили

Название города Щучинска на английском языке на дорожном баннере исправили, сообщает Zakon.kz.

Об этом в шутливой манере сообщили в "КазАвтоЖоле".

"Бац! Мы исправили ошибку: теперь Щучинск, а не Щучучинск. Вчера в социальных сетях активно обсуждали название города Щучинскf, написанное на английском языке вдоль автодороги Астана – Боровое. В тот же день мы исправили ошибку и изменили надпись на баннере. Теперь все правильно, всем спокойно! От души благодарим всех наших активных фолловеров за фидбек! Всем хорошей рабоче-че-чей недели-ли! Ча-ча, чу-чу!" – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Ранее жительница Щучинска Акмолинской области Яна Андреева обратила внимание на этот дорожный знак, в котором неверно написали название города. "Шучучинск какой-то получился", – шутили комментаторы.