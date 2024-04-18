Учитель из Кокшетау исправил более 50 единиц неправильной визуальной информации на госязыке

Учитель казахского языка и литературы школы №1 города Кокшетау Біржан Қайыр исправил более 50 единиц неправильной визуальной информации на госязыке, сообщает Zakon.kz.

Родился он в 1994 году в семье педагогов, рос с особой любовью к родному языку, с ранних лет увлекался художественной литературой. Учился школе-интернате для одаренных детей в Кокшетау, далее закончил Алматинский педагогический университет имени Абая.

Біржан завоевал первое место на республиканском конкурсе "Сауатты жарнама", до этого он был победителем двух областных конкурсов и получил путевку на республику. Как признается герой, интерес и неравнодушие к государственному языку у него были с детства.

"Учась в школе, защищал научные проекты на казахском языке и участвовал в олимпиадах. Мой интерес к государственному языку, грамотной рекламе и ошибкам на баннерах сформировался именно в те годы. Чувствую дискомфорт, когда вижу, что визуальная информация написана неправильно. По сей день я обращаю внимание на ошибки на баннерах, не могу закрывать глаза на это и мой гражданский долг – немедленно это зафиксировать и передать компетентному специалисту управления внутренней политики Акмолинской области. Кстати, когда я учился в школе, то писал исследовательские проекты, в том числе по теме "Языковая культура современной молодежи", в рамках которой мы затронули влияние внешней рекламы на язык молодежи", – акцентировал Біржан Болатович.

Спикер вспоминает про самый первый неправильно переведенный на казахский язык баннер в его жизни, оказывается, это было 14 лет назад в Кокшетау.

"В одном из продуктовых магазинов я заметил неправильное написание словосочетания Азық-түлік, (продукты), я вел статистику по количеству подобных допущений ошибок. В результате моих исследований в те годы больше всего ошибок допущено было именно в этом слове: кто-то писал Азық түлік без дефиса, иногда слитно или вместо Қ писали К", – вспоминает Біржан.

По его мнению, такие ошибки допускаются потому, что некоторые предприниматели не знают закон РК о языке.

"В этом направлении работает управление внутренней политики Акмолинской области. Они работают с рекламными агентствами для распространения информации, обучающей конкретным методам наружной рекламы, правила которой основаны на законе о языке. Но все же, некоторые бизнесмены не знают закон. Поэтому нужно больше работать с рекламными агентствами, и кроме того, в этих учреждениях обязательно должны быть грамотные переводчики, окончившие высшее учебное заведение по языковому направлению. Ведь при переводе нужно учитывать многое: он должен соответствовать казахскому менталитету. Кстати, в других регионах есть переводы по диалекту, на мой взгляд, такую рекламу можно разрешить, ведь каждый житель региона должен понимать рекламу в своем городе. Иногда даже наружную рекламу креативно размещают в шутку", – подчеркнул спикер.

Біржан предложил несколько проектов, в рамках которых ведется совместная работа с предпринимателями. По его мнению, один из эффективных методов борьбы в ошибками в наружной рекламе – штрафы.

"К сожалению, штрафов за подобные факты не предусмотрено, в принципе, проблема поднималась и обсуждалась, но на сегодняшний день нет органа, который налагает штрафы. Владелец бизнеса ограничивается предупреждением, никакой ответственности он не несет", – отметил он.

На вопрос, как легко выучить казахский язык, Біржан ответил, что прежде всего нужна практика, необходимо много говорить. Он преподает казахский язык в русских классах, после каждого урока ученики разговаривают друг с другом на казахском по пройденной теме, ведут диалоги и монологи, много внимания уделяют произношению.

Фото из личного архива Біржана Қайыра

Біржан уверен, что интерес к изучению языка следует создавать новыми творческими способами, пением караоке, без заучивания правил, играми и другими свежими идеями.

Неравнодушный гражданин и патриот продолжает сотрудничать с главным специалистом отдела развития языков и ономастики управления внутренней политики Акмолинской области Мөлдір Демеуовой и считает это сотрудничество своим гражданским долгом и лептой в развитие государственного языка.

Как сообщила Мөлдір Демеуова, на сегодняшний день в Акмолинской области было изучено 5588 единиц визуальной информации. По итогам проведенной работы 3330 единиц приведены в соответствие с законодательством. Управление продолжает работу, направленную на исправление ошибок в наружной рекламе.

Алма Байгужина