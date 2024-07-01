В Павлодарской области пострадавшие от паводка семьи получили ключи от нового жилья

В селе Жалаулы на улице Абая теперь красуются новые дома. И все жители небольшого населенного пункта собрались, чтобы поздравить их хозяев. Церемонию вручения ключей проводят в торжественной и одновременно теплой обстановке, передает Zakon.kz.

Фото: Ирина Адылканова

Старожил Жалаулы Серик Ахметов признается, что очень волнуется. Мужчина говорит, что еще до конца не осознал, что беда осталась позади.

"Теперь можно и заезжать, и новоселье отметить. Я хочу поблагодарить за поддержку наши власти, предпринимателей, неравнодушных граждан, оказавших помощь в трудной ситуации. В момент наступления "большой воды" не знали, что делать. Только часть техники и успели поднять повыше. А так, дом, двор, сарай залило. Теперь с детьми и внуками будем жить под новой крышей, обустраиваться", – говорит Серик Ахметов.

Фото: Ирина Адылканова

Когда в конце марта 2024 года в этот небольшой населенный пункт пришла беда, пострадали 14 домов. После оперативной оценки девяти семьям выделили средства на ремонт и восстановление. Пять домов признали непригодными для проживания, поэтому приняли решение строить новые. С учетом короткого лета в северном регионе сделать это нужно было в сжатые сроки. Справились досрочно – менее, чем за три месяца.

"И вот сегодня мы получили ключи. Выразить, как я рада, словами не могу. Я много лет вдова, растила шестерых детей. Теперь со мной проживают два сына, один из которых имеет инвалидность. Мой дом, который пережил паводок в 1985 году, почти разрушился, и в нем сырость. Только огород и остался. До сих плачу, когда вспоминаю об этом. Сама бы я, конечно, не справилась. Но теперь у нашей семьи начинается новая жизнь", – говорит Светлана Мулина.

Фото: Ирина Адылканова

Женщина сейчас занята приятными хлопотами – нужно подкупить мебель, предметы интерьера.

"По сути это приятные мелочи. Потому что все основное нам предоставили. Дом полностью готов к заселению, депутаты, партийцы обеспечили нас даже бытовой техникой", – добавила Светлана Мулина.

За строительство отвечает фирма "Стальмонтаж" и ее бессменный руководитель, предприниматель Александр Тереньтев. Он сам родился и вырос в этом районе.

"Мы сделали типовой проект для этих пяти домов. Думаю, что он получился так, как задумали. Вопрос социальный и очень для меня ответственный. Дом в 102 квадрата, материалы использовали качественные: газобетон, пеноплексом утеплили, облицевали силикатным кирпичом, установили тройные стеклопакеты, кровлю выполнили из металлочерепицы. Созданы бытовые условия для комфортного проживания на селе. Помимо центрального водоснабжения предусмотрена скважина для технической воды, септик, имеется водонагреватель, душевая кабина, унитаз, мойка. Особое уделено внимание отоплению. В отдельном помещении установлен котел длительного горения, рассчитанный с запасом – на 200 квадратов", – перечислил Александр Терентьев.

Фото: Ирина Адылканова

Конечно, все это было бы невозможно без спонсорской помощи, ее оказали крупные компании, работающие в Павлодарской области. Об этом сказал и аким области Асаин Байханов, приехавший разделить радость сельчан.

"Сегодня я был особенно рад вручить ключи от пяти новых домов жителям села Жалаулы Актогайского района, чьи дома пострадали от паводка и не подлежали восстановлению. Выражаю признательность группе компаний ERG и АО "ЦАЭК" за помощь в строительстве нового жилья для пострадавших семей. Тем более, в основном это многодетные семьи, обладатели знаков Күміс Алқа. Также в двух семьях проживают лица с инвалидностью. Я ставил задачу подрядчику, которого выбрали из местных предприятий, чтобы люди, чьи дома пострадали и были признаны аварийными, справили новоселье в сжатые сроки. Очень рад, что совместными усилиями нам удалось создать для них достойные условия. Дома сданы под ключ. Использованы современные и качественные строительные материалы, дома утеплены, работы выполнены в срок", – отметил Асаин Байханов.

Также село обезопасили от паводков. До конца июля здесь возведут 6 км защитной дамбы и выроют три котлована для накопления талых вод объемом 200 тыс. кубометров. Это решит проблему затопления расположенного в низине села.