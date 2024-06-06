"Снова жить и радоваться жизни": ключи от нового жилья получили пострадавшие во время паводка петропавловцы

В Северо-Казахстанской области пострадавшим во время масштабного паводка жителям за короткий срок построили современные, просторные и качественные дома. Их возвели за 40 дней. 53 новосела в торжественной обстановке получили ключи от жилья, передает Zakon.kz.

Ключи от первой квартиры получила семья Каськовых. Василий и Лариса 33 года прожили в Подгоре. Вырастили детей, сейчас помогают воспитывать внуков. Женщина работает помощником воспитателя в детском саду, надеется, что в будущем сможет трудоустроиться в новом микрорайоне. Здесь как раз начали строить дошкольное учреждение.

Фото: Zakon.kz / Инна Литвиненко

Фото: Zakon.kz / Инна Литвиненко

"Радость, волнение. От того, что, наверное, еще до конца не поняла, что это наше, нам дали, наша собственность, что мы не остались просто где-то на улице. Теперь будем в новом доме обживаться, радоваться жизни, налаживать все то, что было когда-то. Акима города хочу поблагодарить. Он с нами был с самого начала. Все это время был с нами на связи. Созванивались. Он обещал, что нас не оставит. Так оно и получилось. Новый дом намного больше, чем был. Тот и неблагоустроенный был, а здесь все есть. Мы, получается, улучшили свои условия", – поделилась жительница Петропавловска Лариса Каськова.

Фото: Zakon.kz / Инна Литвиненко

Фото: Zakon.kz / Инна Литвиненко

Новым соседом Каськовых будет Оразгали Алдекеев. Он тоже из Подгоры. Вместе с семьей он прожил в затонувшем доме семь лет. После признания дома аварийным Оразгали выбрал новое жилье в микрорайоне Бірлік – снова частный дом, так как он не привык жить в многоэтажке и хочет заниматься огородом. Заявление на получение жилья он подал в числе первых.

"Вода зашла 13 апреля. Мы как раз ждали родственников. Должны были приехать, помочь нам. Но не успели. Нас вывезли сотрудники МЧС. Домик старенький у нас был, построен в 1956 году. Но он нам очень дорог. Очень много хорошего в нем было. Во время паводка мы проживали в эвакуационном пункте. Надеемся, что на днях уже заедем. Обязательно будем отмечать новоселье, позовем гостей", – сказал Оразгали Алдекеев.

Екатерина Чалкина в свою квартиру по традиции впустила первой кошку. Пенсионерке 72 года. Говорит, очень рада, что на старости будет жить в благоустроенном доме. Раньше она жила в доме с гораздо меньшей площадью. В то время, когда пришла вода, она помогала укреплять дамбу.



Фото: Zakon.kz / Инна Литвиненко

"Очень нравится дом. Все хорошо сделано. Будем жить, обживаться. Есть теперь цель жить. И будет чем заняться. Спасибо большое всем, кто участвовал. И акимату, и строителям, и нашей дружной Подгоре. Все дружно откликнулись. Гуманитарную помощь получали со всего Казахстана. За это огромное спасибо всем", – рассказала Екатерина Чалкина.

Фото: Zakon.kz / Инна Литвиненко

Ключи от новых квартир новоселам вручил аким области Гауез Нурмухамбетов.

"Паводок небывалых масштабов сплотил всех североказахстанцев. Пострадавших жителей воодушевил приезд главы государства и его слова о том, что никто не останется без поддержки. Призыв президента поддержали председатель общественного фонда "Қазақстан халқына" Булат Жамишев. Он оказал финансовую помощь, выделив средства из фонда на первые сто домов", – отметил аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов.

Фото: Zakon.kz / Инна Литвиненко

На покупку предметов первой необходимости: холодильников, кроватей, кухонных столов и стульев, газовых плит и стиральных машин 700 млн выделило руководство местного завода.

"Все мы сопереживаем. И было принято решение выделить денежные средства на обустройство домов. Хотелось бы пожелать вам уюта. Мы вместе!"– сказал генеральный директор завода Константин Игумнов.

Фото: Zakon.kz / Инна Литвиненко

С самого начала работ в микрорайоне Бірлік технадзор следил за строительством домов. Особое внимание контролирующие органы уделяли утеплению строений.

"По рекомендации акима области на каждую организацию мы поставили специалиста технадзора. Они полностью контролировали процесс производства работ. От планирования, разбивки фундамента, крыш, стен и до отделочных работ. Эти главные объемы выполнены под нашим контролем. Мы надеемся, что люди будут довольны и рады этим домам. Мы основную свою работу считаем выполненной", – сказал руководитель ТОО "УКС СКО" Леонид Зацепа.

Фото: Zakon.kz / Инна Литвиненко

Для детей здесь построили игровую площадку и футбольное поле, началось возведение детского сада. Отметим, что первые сто домов в новом микрорайоне Бірлік строят за счет фонда "Қазақстан халқына".

"Мы строим такие дома в 30 областях. Во всех шести регионах, где пострадали люди от паводков. Я очень рада, что Северо-Казахстанская область, именно акимат, настолько быстро сориентировался. Вы первые по Казахстану, кто получает уже построенные дома", – сказала заместителя председателя фонда "Қазақстан халқына" Ляззат Чинкисбаева.

Всего в новом микрорайоне Бірлік построят 700 домов для пострадавших во время паводка.