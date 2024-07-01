Генпрокуратура РК: 312 млрд тенге незаконных активов возвращено государству

В Генеральной прокуратуре c участием прокуроров областей и приравненных к ним, а также с онлайн-подключением всех территориальных прокуратур, проведено расширенное заседание коллегии по итогам работы за первое полугодие 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Генеральный прокурор, открывая мероприятие, отметил, что прокуроры при выполнении своих надзорных функций обязаны строго придерживаться концепции "Закон и Порядок", которую глава государства указал в качестве главного базового ориентира для всего государственного аппарата. Усилия органов прокуратуры в обеспечении законности и правопорядка должны быть сосредоточены на решении волнующих население проблем.

За отмеченный период органы прокуратуры завершили проверки и анализы с принятием мер по вопросам защиты детей, образования, здравоохранения и другим социально значимым направлениям, находящимся на контроле руководства страны. Особое внимание было уделено обеспечению законности при ликвидации последствий паводков, взят на контроль ход строительства жилья пострадавшим от их последствий.

В сфере трудовых отношений по мерам прокуратуры восстановлены права 87 тыс. лиц, взыскана задолженность по заработной плате на 202 млн тенге перед 3 тыс. работниками.

В рамках реализации поручения главы государства по инвестициям прокуроры сопровождают 770 инвестпроектов на 32 трлн тенге. Оказана помощь 350 инвесторам. Их вклад в экономику составил 6,4 трлн тенге. Через "прокурорский фильтр" прошло 2300 материалов госорганов (о назначении проверок, о возбуждении адмпроизводств). По результатам рассмотрения отказано в согласовании: 31 – по ограничениям, 71 – по назначению проверок, 170 – по возбуждению административных производств.

На сегодня восстановлены права 44 тыс. бизнесменов. Отменены свыше 6 тыс. запретительных и ограничительных мер госорганов (из них подавляющее большинство по линии госдоходов – 6050) в отношении них.

В целом, в социально-экономической сфере по актам прокуроров восстановили права 2,5 млн человек. В бюджет возмещен ущерб на 41 млрд тенге. Возбуждено 167 уголовных дел, осуждено 75 лиц.

Государству вернули 312 млрд тенге активов, в том числе из-за рубежа – 63 млрд тенге. Изъяли 513 тыс. га земель олигополий на 50 млрд тенге.

На постоянном контроле прокуратуры криминогенная ситуация.

В целом, преступность снизилась на 8% (с 61 422 до 56 369).

В рамках обеспечения законности в ходе следствия прокурорами пресечено необоснованное вовлечение в уголовную орбиту свыше 800 граждан.

Более чем в три раза снизились нарушения конституционных прав. По протестам и ходатайствам прокуроров улучшено положение 34 осужденных, два лица оправдано.

Освобождено 708 незаконно задержанных лиц.

Также в текущем году спецпрокурорами завершены расследования и направлен в суд ряд резонансных дел.

В Конституционном суде даны правовые заключения по 10 производствам (по реализации права на судебную защиту, равенству всех перед законом, доступности юридической помощи). Конституционным судом вынесены положительные решения по двум обращениям генерального прокурора.

Продолжена работа по укреплению международного сотрудничества. В текущем году подписаны международные договоры с Кипром о передаче осужденных и Катаром об оказании правовой помощи и выдаче. Они проходят ратификацию в Парламенте. Из других стран экстрадировано 13 разыскиваемых лиц, скрывавшихся за рубежом.

По итогам обсуждений генеральный прокурор обозначил основные задачи и дал конкретные поручения на предстоящий период. Прокуроры продолжат выполнять поручения главы государства по защите прав граждан и бизнеса, сопровождению инвестиционных проектов, возврату активов, профилактике правонарушений, особенно в семейно-бытовой сфере, обеспечению безопасности детей, борьбе с теневой экономикой, наркотиками, мошенничеством, противодействию организованной преступности, пыткам и по другим актуальным направлениям надзорной деятельности.

В конце мая в доход государства Комиссия по возврату незаконных активов вернула еще 235 млрд тенге.