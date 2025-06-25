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Общество

Прокуратура РК усиливает надзор: что изменилось для граждан, бизнеса и армии

генеральный прокурор РК Берик Асылов, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 13:06 Фото: ГП РК
25 июня в Генеральной прокуратуре на расширенном заседании коллегии с участием прокуроров областей и приравненных к ним, а также с онлайн-подключением всех территориальных прокуратур подвели итоги надзорной деятельности органов прокуратуры за первое полугодие 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Генеральный прокурор Берик Асылов акцентировал внимание на реализации концепции "Закон и Порядок" с приоритетом на профилактику правонарушений, координацию усилий правоохранительных органов, защиту конституционных прав граждан, а также интересов добросовестного бизнеса и государства.

"Особо отмечены вопросы необходимости искоренения безосновательного уголовного преследования предпринимателей. После соответствующего указания генерального прокурора в 2022 году наблюдается устойчивое снижение количества подобных фактов. В рамках реализации поручения главы государства обеспечено правовое сопровождение инвестпроектов. По гражданским делам количество исков госорганов против инвесторов сократилось на 25%, число зарегистрированных уголовных дел в отношении бизнеса – втрое", – сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Таже подчеркнута важность системной работы по профилактике семейно-бытового насилия. Приняты меры организационного и правового характера, обсуждены пути повышения эффективности межведомственного взаимодействия в данной сфере.

В числе приоритетных направлений – цифровизация надзора.

Разработанная Генеральной прокуратурой программа "Цифровой надзор" с элементами ИИ стала эффективным инструментом реализации принципа нулевой терпимости к правонарушениям.

"Она предусматривает переход к про активному формату работы, основанному на данных и прогнозной аналитике. Ключевую роль в этом процессе должен сыграть Комитет по правовой статистике и специальным учетам как аналитический и технологический центр раннего выявления и предупреждения рисков в сфере общественной безопасности", – сказано в сообщении.

Благодаря IT-решениям улучшена работа по розыску преступников и должников – их количество сократилось на 2,5 тыс.

Кроме того, по инициативе прокуратуры в рамках мер по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, интеграция с платформой "Цифровая карта семьи" позволила обеспечить адресную помощь 200 подучетным лицам.

Отдельное внимание уделено вопросам соблюдения законности в Вооруженных силах. По поручению генерального прокурора совместно с военными органами разработаны концептуальные программы "Закон и Порядок в армии" и "Цифровая профилактика", направленные на оздоровление морально-психологического климата и профилактику правонарушений и происшествий в армейской среде.

"На постоянном контроле находится организация воинского призыва. По мерам прокурорского надзора принесено 10 протестов в Департаменты по делам обороны и местные исполнительные органы в части отмены приказов о призыве граждан и приведения состава призывных комиссий в соответствие с требованиями закона. Выявлен ущерб на сумму 213 млн тенге, связанный с незаконным расходованием бюджетных средств на мероприятия по призыву, в т.ч. питанию, перевозке и медицинскому обследованию призывников, из которых возмещено 57 млн тенге", – перечислили в Генпрокуратуре.

В целях соблюдения прав призывников и недопущения их незаконного доставления в пункты сбора прокуратурой инициирован и реализован совместно с Минобороны и МВД алгоритм обеспечения прибытия призывников.

Обсуждены также проблемные вопросы в сфере транспорта. Главной транспортной прокуратурой представлены итоги надзорной деятельности в части обеспечения безопасности на транспорте, предотвращения аварийности и повышения эффективности межведомственной координации.

Следуя стратегическому курсу президента, прокуроры через призму надзорной практики укрепляют в обществе принципы "Адал азамат" – честного гражданина, приверженного законности и правопорядку.

В рамках правового просвещения и профилактики при координации прокуратуры реализуются социально значимые проекты: внедрение школьного предмета "Закон и Порядок", проект "Детская сим-карта" для цифровой защиты детей и другие.

"В целях формирования безопасного общества как фундаментальной основы социальной стабильности в текущем году в социально-экономической сфере восстановлены права более 2 млн граждан, привлечены к ответственности свыше 14 тыс. должностных лиц. По итогам проверок в сфере недропользования, нефтегазовой добычи, оборота драгоценных металлов, вылова и экспорта рыбы, медицинского страхования, спорта и других социально значимых для населения сферах возбуждено 100 уголовных дел. Осуждено 58 лиц", – озвучили на заседании.

На постоянном контроле прокуратуры криминогенная ситуация. Уровень преступности по стране снизился на 5% (с 56 369 до 53 379).

Государственное обвинение поддержано по 12,5 тыс. уголовным делам. В рамках надзора приведены в соответствие с законом судебные акты в отношении 425 лиц, улучшено положение 248 осужденных.

Продолжается активная работа по борьбе с нарко- и киберпреступностью. По инициативе прокуратуры арестованы десятки тысяч счетов "дропперов" и наркомагазинов на сумму свыше 10 млрд тенге.

По кибермошенничеству в текущем году ликвидировано три международных преступных колл-центра. При координации прокуратуры возбуждено 47 досудебных производств по использованию "СИМ-боксов", изъято 82 устройства и свыше 50 тыс. SIM-карт, задержано 36 лиц, в том числе 16 иностранцев, по 4-м делам вынесены приговоры.

Также состоялись приговоры по резонансным делам, находившимся в производстве спецпрокуроров.

Активно развивается международное сотрудничество. В текущем году ратифицированы три соглашения с Катаром и Кипром. Экстрадировано 27 лиц, выданы в иностранные государства – 66.


"Казахстан получил приглашение о присоединении к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи. Это важный дипломатический и юридический прорыв. Признание Евросоюзом правовой системы Казахстана, где огромную роль сыграло личное участие главы государства", – отметили также в надзорном органе.

По итогам заседания генеральный прокурор определил приоритетные задачи и дал конкретные поручения на предстоящий период. Прокуратура продолжит активное участие в реализации концепции "Закон и Порядок", защиту прав граждан и бизнеса, работу по профилактике правонарушений и другим важным направлениям надзорной деятельности, обеспечит координацию борьбы с преступностью.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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