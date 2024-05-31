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Законодательство РК

Еще 235 млрд тенге обратит в доход государства Комиссия по возврату незаконных активов

Еще 235 млрд тенге обратит в доход государства комиссия по возврату незаконных активов, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 18:57 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов. Комиссия одобрила заключение ряда соглашений о добровольном возврате активов на сумму более 235 млрд тенге, передает Zakon.kz.

Из них 230 млрд тенге в денежном выражении будут перечислены на счет Министерства финансов, сообщили в пресс-служба премьер-министра.

Также в собственность государства передаются акции в предприятиях недропользования, земельные участки и административное здание в Алматы.

Наряду с этим Комиссией поддержано заключение с лицами, попавшими под действие Закона РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов", соглашений о реализации инвестиционных и социальных проектов на сумму более 28 млрд тенге. Реинвестирование средств в экономику страны является одной из мер по возврату активов, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

В целом, с начала года на основании решений Комиссии государству возвращены активы на сумму свыше 325 млрд тенге, в том числе денежные средства, 13 тыс. гектаров земли, предметы историко-культурного наследия, дорогостоящие ювелирные изделия.

Ранее Токаев увеличил штатную численность Комитета по возврату активов.

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