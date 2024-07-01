Участок улицы Ходжанова перекроют в Алматы до сентября

С 3 июля по 15 сентября 2024 года в Бостандыкском районе Алматы закроют движение для автотранспорта по улице Ходжанова от улицы Радостовца до проспекта Гагарина. Специалисты ТОО "Алматинские тепловые сети" просят алматинцев с пониманием отнестись к временным неудобствам, сообщает Zakon.kz.

Движение будет перекрыто в обе стороны.

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

В распространяемом сообщении Telegram-канала AlmatyJoly сказано, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 1097,5 метров, введенного в эксплуатацию с 1976 года, проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента.

"Теплотрасса "ТМ1" обеспечивает распределение подачи теплоснабжения (горячая вода, отопление) и связывает между собой котельные "Южная" и "Орбита". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Также отмечено, что подача горячего водоснабжения потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.

Как сообщалось ранее, с 27 июня по 15 сентября 2024 года в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова. Подробнее читайте тут.