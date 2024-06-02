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Одну из улиц в Алматы перекроют до середины сентября

ремонт дороги, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 13:23 Фото: акимат Алматы
С 3 июня по 15 сентября 2024 года в Жетысуском районе Алматы закроют движение для автотранспорта по улице Бродского от улицы Казакова до автобусного парка (улица Бродского, 37Г). Движение будет закрыто в обе стороны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате мегаполиса, ограничения вводятся в связи с заменой более 1,5 км трубопровода, эксплуатируемого с 1980 года.

закрытие дороги, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 13:23

Фото: акимат Алматы

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода протяженностью 1502,5 метра, введенного в эксплуатацию с 1980 года, проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента. Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 73 объекта. Подача горячего водоснабжения указанным потребителем на период проведения реконструкции будет сохранена", – сообщили в акимате.

Там же попросили жителей и гостей города отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

1 июня 2024 года новый терминал Международного аэропорта Алматы обслужил первые рейсы.

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