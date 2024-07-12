Участок улицы Сатпаева частично перекроют в Алматы
Согласно данным специалистов, с 22.00 13 июля до 16.00 14 июля движение автотранспорта в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто в обе стороны по улице Сатпаева от проспекта Сейфуллина до улицы Масанчи, от улицы Масанчи до улицы Байтурсынова движение будет ограничено в восточном направлении.
Движение по улице Сатпаева на участке от улицы Масанчи до улицы Байтурсынова будет открыто в западном направлении.
"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"
Жителям и гостям принесли извинения и попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"
Ранее стало известно, что в Наурызбайском районе Алматы изымут земельные участки для строительства метро. Принудительное отчуждение земельных участков продлится до 31 декабря 2026 года.