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Участок улицы Сатпаева частично перекроют в Алматы

Машины, автомобили, дорога в Астане, транспорт, дорожное движение в Астане, Астана, новостройки, жилые дома, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 17:16 Фото: Zakon.kz
В Бостандыкском районе Алматы временно закроют проезд по улице Сатпаева для проведения ремонтных работ на теплосетях. Об этом Zakon.kz стало известно 12 июля 2024 года из сообщения ТОО "Алматинские тепловые сети".

Согласно данным специалистов, с 22.00 13 июля до 16.00 14 июля движение автотранспорта в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто в обе стороны по улице Сатпаева от проспекта Сейфуллина до улицы Масанчи, от улицы Масанчи до улицы Байтурсынова движение будет ограничено в восточном направлении.

Движение по улице Сатпаева на участке от улицы Масанчи до улицы Байтурсынова будет открыто в западном направлении.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Жителям и гостям принесли извинения и попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Участок улицы Сатпаева частично перекроют в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 17:16

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее стало известно, что в Наурызбайском районе Алматы изымут земельные участки для строительства метро. Принудительное отчуждение земельных участков продлится до 31 декабря 2026 года.

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