Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане, Алматы и еще двух городах Казахстана введут "желтый" уровень террористической опасности

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, камера полицейского, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 17:05 Фото: Zakon.kz
Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом выступил с обращением к жителям Астаны, Алматы, Караганды и Кокшетау. В нем говорится о введении правового режима антитеррористической операции и установлении умеренного "желтого" уровня террористической опасности, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили, что в период с 2 по 5 июля 2024 года в Казахстане состоится ряд важных международных мероприятий, в числе которых Совет глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и государственный визит председателя Китая.

В этой связи уполномоченными государственными органами, согласно общепринятой мировой практике, принимаются меры по обеспечению максимальной безопасности прибывающих иностранных делегаций, среди которых главы государств и руководители международных организаций.

В соответствии со статьями 12, 13 и 15 закона "О противодействии терроризму", по решению начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, как руководителя Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом при проведении охранных мероприятий по обеспечению безопасности охраняемых лиц, на отдельных участках Астаны пройдут мероприятия по поддержанию правопорядка и общественной безопасности в правовом режиме антитеррористической операции.

"Правовой режим устанавливается с 00:01 2 июля до 23:59 4 июля на территории объектов проведения Саммита ШОС и маршрутах следования охраняемых лиц".Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом

В случае прибытия охраняемых лиц на территорию Акмолинской, Карагандинской областей и Алматы правовой режим антитеррористической операции будет установлен на период и в местах их пребывания в указанных регионах.

В зонах проведения антитеррористической операции будут применяться меры по ограничению передвижения физических лиц и автотранспорта в период пребывания охраняемых лиц.

Также сказано, что на участках специальной трассы следования охраняемых лиц будет отменено движение городского пассажирского транспорта. Об изменении соответствующих маршрутов сообщит акимат Астаны.

Кроме того, с учетом введения правового режима антитеррористической операции, в соответствии c "Правилами организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма", утвержденными Указом президента Республики Казахстан от 9 августа 2013 года №611, на объектах проведения саммита ШОС в городах Астана, Алматы, Караганда и Кокшетау с 00:01 2 июля до 23:59 4 июля устанавливается умеренный ("желтый") уровень террористической опасности.

Умеренный ("желтый") уровень предполагает проведение уполномоченными государственными органами комплекса организационных, административных и оперативных мероприятий, в частности:

  • введение ограничений на передвижение транспортных средств и пешеходов на отдельных территориях;
  • усиление патрулей с привлечением специалистов кинологической службы на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на магистральных железнодорожных сетях, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, на объектах метрополитена, в местах проведения публичных и массовых мероприятий;
  • проведение проверок, обследований объектов, уязвимых в террористическом отношении и мест массового скопления людей, основных маршрутов передвижения участников публичных и массовых мероприятий для выявления и обезвреживания взрывных устройств;
  • усиление режимных мер в ходе проведения досмотровых мероприятий в аэропортах, на объектах метрополитена, железнодорожных вокзалах и автовокзалах с использованием специальных технических средств.
"Просим отнестись с пониманием к работе специальных государственных, правоохранительных органов и следовать законным требованиям их сотрудников".Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Ранее стало известно, что аэропорт и вокзалы Астаны перевели на усиленный режим. Подробнее о работе стратегических объектов можно прочитать здесь.

Читайте также

Аким Алматинской области отметил Жаннура Енсебека за выдающиеся достижения
Аким Алматинской области отметил Жаннура Енсебека за выдающиеся достижения
Анастасия Московчук
Астана Алматы Казахстан Караганда Кокшетау 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
доллар, тенге, курс
Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Актау, виды города Актау, Каспийское море, Каспий
Каспий дождался: уровень моря увеличился на 119 см
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: