В Астане, Алматы и еще двух городах Казахстана введут "желтый" уровень террористической опасности

Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом выступил с обращением к жителям Астаны, Алматы, Караганды и Кокшетау. В нем говорится о введении правового режима антитеррористической операции и установлении умеренного "желтого" уровня террористической опасности, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили, что в период с 2 по 5 июля 2024 года в Казахстане состоится ряд важных международных мероприятий, в числе которых Совет глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и государственный визит председателя Китая.



В этой связи уполномоченными государственными органами, согласно общепринятой мировой практике, принимаются меры по обеспечению максимальной безопасности прибывающих иностранных делегаций, среди которых главы государств и руководители международных организаций.

В соответствии со статьями 12, 13 и 15 закона "О противодействии терроризму", по решению начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, как руководителя Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом при проведении охранных мероприятий по обеспечению безопасности охраняемых лиц, на отдельных участках Астаны пройдут мероприятия по поддержанию правопорядка и общественной безопасности в правовом режиме антитеррористической операции.

"Правовой режим устанавливается с 00:01 2 июля до 23:59 4 июля на территории объектов проведения Саммита ШОС и маршрутах следования охраняемых лиц". Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом

В случае прибытия охраняемых лиц на территорию Акмолинской, Карагандинской областей и Алматы правовой режим антитеррористической операции будет установлен на период и в местах их пребывания в указанных регионах.

В зонах проведения антитеррористической операции будут применяться меры по ограничению передвижения физических лиц и автотранспорта в период пребывания охраняемых лиц.

Также сказано, что на участках специальной трассы следования охраняемых лиц будет отменено движение городского пассажирского транспорта. Об изменении соответствующих маршрутов сообщит акимат Астаны.

Кроме того, с учетом введения правового режима антитеррористической операции, в соответствии c "Правилами организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма", утвержденными Указом президента Республики Казахстан от 9 августа 2013 года №611, на объектах проведения саммита ШОС в городах Астана, Алматы, Караганда и Кокшетау с 00:01 2 июля до 23:59 4 июля устанавливается умеренный ("желтый") уровень террористической опасности.

Умеренный ("желтый") уровень предполагает проведение уполномоченными государственными органами комплекса организационных, административных и оперативных мероприятий, в частности:

введение ограничений на передвижение транспортных средств и пешеходов на отдельных территориях;

усиление патрулей с привлечением специалистов кинологической службы на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на магистральных железнодорожных сетях, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, на объектах метрополитена, в местах проведения публичных и массовых мероприятий;

проведение проверок, обследований объектов, уязвимых в террористическом отношении и мест массового скопления людей, основных маршрутов передвижения участников публичных и массовых мероприятий для выявления и обезвреживания взрывных устройств;

усиление режимных мер в ходе проведения досмотровых мероприятий в аэропортах, на объектах метрополитена, железнодорожных вокзалах и автовокзалах с использованием специальных технических средств.

"Просим отнестись с пониманием к работе специальных государственных, правоохранительных органов и следовать законным требованиям их сотрудников". Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Ранее стало известно, что аэропорт и вокзалы Астаны перевели на усиленный режим. Подробнее о работе стратегических объектов можно прочитать здесь.