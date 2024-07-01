Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Аэропорт и вокзалы Астаны перевели на усиленный режим

Осмотр багажа, проверка чемоданов, проверка вещей, сумок в аэропорту, интроскоп, прилет, вылет из аэропорта, люди в аэропорту, табло в аэропорту , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 16:30 Фото: Zakon.kz
3-4 июля 2024 года в Астане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В преддверии проведения саммита аэропорт и вокзалы столицы перешли на усиленный режим, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства транспорта, в столичном аэропорту будет обеспечена усиленная и круглосуточная работа.

Отмечено, что вылет регулярных рейсов запланирован по расписанию.

"На период проведения саммита дополнительно привлечен производственный персонал и диспетчерский состав. Так, в качестве резерва задействовано более 100 работников, совместно со столичным акиматом привлекаются волонтеры со знанием иностранных языков".Пресс-служба Министерства транспорта РК

Также предусмотрена готовность запасных аэропортов в Алматы и Караганде.

Кроме того, объекты железнодорожных вокзалов работают в штатном режиме.

"На сегодняшний день со станции Астана-1 курсируют 23 маршрута со среднесуточным пассажиропотоком порядка 11 тыс. пассажиров в сутки. По железнодорожному вокзалу "Нурлы жол" курсируют 19 маршрутов со среднесуточным пассажиропотоком 8 тыс. пассажиров в сутки".Пресс-служба Министерства транспорта РК

В заключении отмечено, что вокзалы оснащены системами комплексной безопасности.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 16:30
Саммит ШОС в Астане: Служба госохраны обратилась к астанчанам
, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 16:30

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев рассказал, кто и как будет охранять столицу в дни проведения саммита ШОС. Высказался он и о возможности закрыть въезд в Астану.

Читайте также

Аким Алматинской области отметил Жаннура Енсебека за выдающиеся достижения
Аким Алматинской области отметил Жаннура Енсебека за выдающиеся достижения
Анастасия Московчук
Астана ШОС Министерство транспорта РК 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
доллар, тенге, курс
Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Актау, виды города Актау, Каспийское море, Каспий
Каспий дождался: уровень моря увеличился на 119 см
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: