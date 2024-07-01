Аэропорт и вокзалы Астаны перевели на усиленный режим

3-4 июля 2024 года в Астане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В преддверии проведения саммита аэропорт и вокзалы столицы перешли на усиленный режим, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства транспорта, в столичном аэропорту будет обеспечена усиленная и круглосуточная работа.

Отмечено, что вылет регулярных рейсов запланирован по расписанию.

"На период проведения саммита дополнительно привлечен производственный персонал и диспетчерский состав. Так, в качестве резерва задействовано более 100 работников, совместно со столичным акиматом привлекаются волонтеры со знанием иностранных языков". Пресс-служба Министерства транспорта РК

Также предусмотрена готовность запасных аэропортов в Алматы и Караганде.

Кроме того, объекты железнодорожных вокзалов работают в штатном режиме.

"На сегодняшний день со станции Астана-1 курсируют 23 маршрута со среднесуточным пассажиропотоком порядка 11 тыс. пассажиров в сутки. По железнодорожному вокзалу "Нурлы жол" курсируют 19 маршрутов со среднесуточным пассажиропотоком 8 тыс. пассажиров в сутки". Пресс-служба Министерства транспорта РК

В заключении отмечено, что вокзалы оснащены системами комплексной безопасности.

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Ранее первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев рассказал, кто и как будет охранять столицу в дни проведения саммита ШОС. Высказался он и о возможности закрыть въезд в Астану.