Перевозчики Алматы считают предлагаемое повышение тарифа за проезд недостаточным

В Алматы рассматривают возможность повышения стоимости за проезд в общественном транспорте на 20 тенге.

Соответствующий проект постановления акимата города опубликован на сайте "Открытые НПА" для обсуждения.



Однако некоторые перевозчики считают данное повышение недостаточным, сообщили в Ассоциации предприятий пассажирских перевозчиков.





"Предлагаемые 120 тенге не решают проблем автопарков. При среднем тарифе на маршруте в 310 тенге стоимость проезда должна составлять хотя бы половину, то есть 180 тенге как минимум. Все хотят ездить на новых автобусах с кондиционерами, но за качественные услуги должна быть соответствующая оплата. Акимат ставит нам условие покупать электрические автобусы, которые стоят минимум 170 млн тенге. Тем более количество маршрутов увеличивается, для их обслуживания нужны водители, а им надо платить конкурентную зарплату. Поэтому данное повышение незначительно", – отметил директор ТОО "City-Bus" Абылай Остемир.

Напомним, в настоящее время в Алматы стоимость тарифа на общественном транспорте установлена в размере 100 тенге при оплате безналичным способом и 200 тенге при оплате наличными. Акимат рассматривает возможность повышения стоимости за проезд в общественном транспорте на 20 тенге, до 120. Также планируется отменить оплату наличными, чтобы водители не отвлекались на сбор денег.