Алматинцы готовы платить больше за проезд в общественном транспорте при повышении качества услуг

В Ассоциации предприятий пассажирских перевозок провели опрос среди горожан на тему планируемого повышения тарифа на проезд в общественном транспорте Алматы. Как известно, акимат города рассматривает повышение стоимости на 20 тенге с текущих 100 тенге.

Прохожим задавались вопросы о том, пользуются ли они общественным транспортом, что их не устраивает в этой сфере и готовы ли они платить больше при повышении качества услуг.

В своих ответах опрошенные горожане отметили, что общественный транспорт является их основным способом передвижения. Среди нареканий – большие интервалы между автобусами и манера вождения некоторых водителей. При этом многие выразили мнение, что сегодня автобусы вполне комфортабельны.

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К примеру, Юлия Шаймарданова рассказала, что оба ее ребенка – школьники, и каждый день они добираются до школы и обратно на автобусе.

"Вечером они рассказывают, что водители нередко нарушают правила. Также хотелось бы, чтобы автобусы ходили чаще и дети не стояли по полчаса на остановке. Если качество будет повышаться, я готова платить за проезд больше", – сказала она.

По словам Ольги Гайдамак, она ежедневно добирается на работу также на общественном транспорте.

"В большей степени меня все устраивает, но есть определенные минусы – это интервал движения и манера вождения водителей. Если тариф поднимут и при этом будет повышаться качество, мы не против, то есть если будут чистые автобусы, выделенные полосы и все будет по расписанию", – отметила Ольга.

В свою очередь респондент по имени Марат считает, что городские автобусы и троллейбусы соответствуют современным стандартам.

"Конечно, в часы пик много людей, но в целом автобусы новые, кондиционеры работают. Мы готовы платить больше, но в разумных пределах. За удобство надо платить, это нормально", – подчеркнул он.