Хакеры атаковали Министерство промышленности и строительства Казахстана

Мошенники начали обманывать сотрудников от имени руководителя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства РК. Об этом 1 июля сообщили в ведомстве, передает Zakon.kz.

По информации министерства, для этого мошенники создают фейковые аккаунты, которые выглядят весьма достоверно, с указанием данных сотрудников: фамилии, имени, отчества, фото.

"Мошенники пытаются выманить потенциальную жертву с целью получить конфиденциальную информацию. Комитет по делам строительства и ЖКХ предупреждает, что сотрудники не используют общедоступные мессенджеры или социальные сети для решения служебных вопросов. Необходимо сообщать обо всех подобных случаях мошенничества в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

В случае получения подозрительных звонков или сообщений, включая те, которые поступают через социальные сети, рекомендуется:

проверять источник сообщения – если вы сомневаетесь в подлинности сообщения, свяжитесь с предполагаемым отправителем через официальные контакты, указанные на официальных сайтах;

не переходить по подозрительным ссылкам – мошенники часто используют фишинговые ссылки для получения доступа к вашим данным;

не сообщать личные данные – никогда не передавайте личную информацию, пароли или банковские реквизиты через мессенджеры;

блокировать подозрительные контакты – если вы получили подозрительное сообщение, заблокируйте контакт.

Ранее в Министерстве культуры и информации предупредили о мошенниках, которые пишут казахстанцам от имени главы ведомства по разным вопросам.