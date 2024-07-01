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Хакеры атаковали Министерство промышленности и строительства Казахстана

Хакеры атаковали Министерство промышленности и строительства Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 18:48 Фото: freepik
Мошенники начали обманывать сотрудников от имени руководителя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства РК. Об этом 1 июля сообщили в ведомстве, передает Zakon.kz.

По информации министерства, для этого мошенники создают фейковые аккаунты, которые выглядят весьма достоверно, с указанием данных сотрудников: фамилии, имени, отчества, фото.

"Мошенники пытаются выманить потенциальную жертву с целью получить конфиденциальную информацию. Комитет по делам строительства и ЖКХ предупреждает, что сотрудники не используют общедоступные мессенджеры или социальные сети для решения служебных вопросов. Необходимо сообщать обо всех подобных случаях мошенничества в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

В случае получения подозрительных звонков или сообщений, включая те, которые поступают через социальные сети, рекомендуется:

  • проверять источник сообщения – если вы сомневаетесь в подлинности сообщения, свяжитесь с предполагаемым отправителем через официальные контакты, указанные на официальных сайтах;
  • не переходить по подозрительным ссылкам – мошенники часто используют фишинговые ссылки для получения доступа к вашим данным;
  • не сообщать личные данные – никогда не передавайте личную информацию, пароли или банковские реквизиты через мессенджеры;
  • блокировать подозрительные контакты – если вы получили подозрительное сообщение, заблокируйте контакт.

Ранее в Министерстве культуры и информации предупредили о мошенниках, которые пишут казахстанцам от имени главы ведомства по разным вопросам. 

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