Министерству промышленности и строительства обновили функции

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Постановлением правительства от 14 апреля 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве промышленности и строительства РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены часть функций министерства: разработка и утверждение подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных и социально ответственных услуг;

разработка и утверждение форм заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту строительства, декларации о соответствии;

разработка и утверждение формы акта приемки строительного объекта в эксплуатацию по согласованию с уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственное регулирование и контроль деятельности в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и государственного технического обследования недвижимого имущества;

разработка и утверждение правил ведения портала для организации разработки и экспертизы проектов по принципу "одного окна";

осуществление координации и методического руководства местных исполнительных органов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, развития производственной базы строительной индустрии;

организация разработки и корректировки (актуализации) генеральной схемы организации территории РК;

организация разработки и корректировки (актуализации) межрегиональной схемы территориального развития и внесение на утверждение в правительство Республики Казахстан;

определение состава, содержания, порядка разработки и согласования схем развития и застройки населенных пунктов (упрощенный генеральный план);

определение порядка разработки, согласования, утверждения и состава технико-экономических обоснований на строительство;

разработка и утверждение правил адресации объектов недвижимости на территории республики совместно с уполномоченным органом в сфере цифровизации;

разработка и утверждение правил создания экспертных комиссий (экспертных групп) и привлечения специалистов (экспертов) (специализированных институтов и организаций) для участия в комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства, а также комплексной градостроительной экспертизе градостроительных проектов;

разработка и утверждение правил оформления экспертных заключений по комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства, а также комплексной градостроительной экспертизе градостроительных проектов;

разработка и утверждение правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства, предназначенной для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций;

определение порядка утверждения проектно-сметной документации, предназначенной для строительства строительных объектов за счет государственных инвестиций;

утверждение индивидуальных планов поэтапной разработки и согласования проектно-сметной документации на строительство отдельных объектов особого регулирования и (или) градостроительной регламентации;

утверждение квалификационных требований, предъявляемых для осуществления лицензируемого вида деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства;

утверждение правил организации деятельности и осуществления функций заказчика;

осуществление нормативно-технического и методологического обеспечения деятельности субъектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также государственного предприятия, осуществляющего ведение государственного градостроительного кадастра;

разработка и утверждение правил регистрации в автоматизированной цифровой системе государственного градостроительного кадастра градостроительных проектов, предпроектной и проектно-сметной документации, а также объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

согласование правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования городов республиканского значения, столицы и города областного значения с особым статусом в соответствии с Законом;

разрабатывает и утверждает правила ведения учета местными исполнительными органами договоров о долевом участии в жилищном строительстве и договоров о долевом участии в жилищном строительстве в рамках реновации, а также договоров о переуступке прав требований по ним;

разрабатывает и утверждает правила ведения единой информационной системы долевого участия в жилищном строительстве и долевого участия в жилищном строительстве в рамках реновации;

разработка и утверждение правил определения технической сложности строительных объектов;

установление порядка разработки, согласования, утверждения, регистрации и введения в действие (приостановления, отмены) государственных нормативных документов;

разработка и утверждение правил определения стоимости строительства строительных объектов за счет государственных инвестиций;

разработка и утверждение правил формирования, ведения государственного банка проектов строительства и предоставления типовых проектов и проектно-сметной документации;

разработка и утверждение правил проведения комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов;

разработка и утверждение правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства, а также комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов; Кроме того, положение дополнено новыми функциями министерства: определение порядка согласования заключения о качестве строительно-монтажных работ местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, осуществляющим государственный архитектурно-строительный контроль и надзор;

утверждение порядка приемки, а также формы акта приемки строительного объекта в эксплуатацию заказчиком (собственником, инвестором) самостоятельно;

осуществление руководства государственной экспертной организацией;

разработка и утверждение нормативных правовых актов, нормативных и методологических документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

разработка основных положений генеральной схемы организации территории РК;

разработка и утверждение правил разработки, согласования и утверждения генеральной схемы организации территории РК;

мониторинг генеральной схемы организации территории РК;

утверждение правил разработки и согласования комплексных схем градостроительного планирования территорий;

проведение мероприятий по обеспечению рационального использования территорий и природных ресурсов при градостроительном освоении территорий, имеющих государственное и межрегиональное значение;

организация разработки, разработка и утверждение государственных нормативных документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

создание международной экспертной комиссии для проведения межгосударственной экспертизы проектов;

обеспечение организации работ по совершенствованию государственных нормативных документов на основании перспективной номенклатуры и утвержденного тематического плана работ;

организация научных исследований по ценообразованию в строительстве и экономике в сфере строительства строительных объектов за счет государственных инвестиций;

организация разработки и утверждения государственных нормативных документов по ценообразованию в строительстве;

разработка и утверждение правил формирования и ведения перечня субъектов предпринимательства, осуществляющих производство (изготовление) и поставку строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования для мониторинга цен в строительстве;

утверждение требований к руководителям экспертных организаций, осуществляющих комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства;

разработка и утверждение правил, определяющих порядок и стоимость оказания консультационных услуг в области проектирования;

ведение реестра лицензий в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

определение порядка реализации проектов строительства "под ключ";

утверждение перечня видов подрядных работ (услуг) в составе строительно-монтажных работ;

определение направления саморегулируемых организаций в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

создание государственного градостроительного кадастра, осуществление контроля за его ведением;

разработка и утверждение правил ведения и предоставления информации и (или) сведений из государственного градостроительного кадастра;

утверждение перечня видов деятельности, технологически связанных с производством товаров, работ, услуг по ведению государственного градостроительного кадастра, по согласованию с антимонопольным органом;

установление цен на товары (работы, услуги) по ведению государственного градостроительного кадастра, относящегося к государственной монополии, по согласованию с антимонопольным органом;

согласование цен на виды деятельности, технологически связанные с производством товаров, работ, услуг по ведению государственного градостроительного кадастра;

осуществление руководства за деятельностью и координацией действий центральных и местных исполнительных органов при проведении государственной политики в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

разработка и утверждение типовой формы договора о предоставлении гарантии в рамках реновации;

разработка и утверждение типовой формы договора о реновации в рамках гарантии;

разработка и утверждение типовой формы договора залога недвижимого имущества в рамках реновации;

разработка и утверждение порядка предоставления уполномоченной компанией временного жилья и (или) компенсационных выплат собственникам объекта реновации и (или) недвижимого имущества, входящего в объект реновации;

разработка и утверждение правил регистрации залога долей в многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов;

разработка и утверждение типовой формы договора о долевом участии в жилищном строительстве в рамках реновации;

разработка и утверждение типовых правил по формированию и ведению реестра недобросовестных застройщиков;

осуществление выбора приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере архитектуры, градостроительства и строительства;

определение порядка формирования и ведения государственного реестра объектов незавершенного строительства, состава включаемых в него сведений, порядка предоставления таких сведений;

утверждение формы заключения об устранении выявленных нарушений;

утверждение порядка согласования, формы плана-графика посещения строительного объекта на период строительства;

согласование квалификационных требований главных архитекторов и главных государственных строительных инспекторов;

определение порядка паспортизации строительного объекта;

определение порядка отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения;

утверждение формы нагрудного знака государственных строительных инспекторов;

аттестация государственных строительных инспекторов;

утверждение и размещение годового плана проведения плановых проверок за деятельностью местных исполнительных органов по делам архитектуры, градостроительства, строительства и государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Постановление вводится в действие с 1 июля 2026 года.

