Мошенники пишут казахстанцам от имени министра Аиды Балаевой
Фото: primeminister.kz
В министерстве культуры и информации предупредили о мошенниках, которые пишут казахстанцам от имени главы ведомства по разным вопросам, сообщает Zakon.kz.
В министерстве предупредили, что сообщения такого характера пишет не Аида Балаева, а мошенники.
"Настоящим заявляем, что такие сообщения являются мошенническими. Аида Балаева и Министерство культуры и информации РК не отправляют подобные сообщения через электронную почту, социальные сети, мессенджеры и другие каналы связи".
В ведомстве просят казахстанцев быть бдительными и не вступать в переписку с мошенниками. В случае получения подобных сообщений рекомендуется:
- Игнорировать их и не отвечать.
- Сообщить о факте мошенничества в правоохранительные органы.
"Защита интересов наших граждан является приоритетом, и мы приложим все усилия для пресечения мошеннических действий", – сообщили в министерстве культуры и информации.
В МВД Казахстана обратились к гражданам страны с предупреждением о мошенниках.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript