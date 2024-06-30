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Законодательство РК

Мошенники пишут казахстанцам от имени министра Аиды Балаевой

Аида Балаева, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 15:31 Фото: primeminister.kz
В министерстве культуры и информации предупредили о мошенниках, которые пишут казахстанцам от имени главы ведомства по разным вопросам, сообщает Zakon.kz.

В министерстве предупредили, что сообщения такого характера пишет не Аида Балаева, а мошенники.

"Настоящим заявляем, что такие сообщения являются мошенническими. Аида Балаева и Министерство культуры и информации РК не отправляют подобные сообщения через электронную почту, социальные сети, мессенджеры и другие каналы связи". 

В ведомстве просят казахстанцев быть бдительными и не вступать в переписку с мошенниками. В случае получения подобных сообщений рекомендуется:

  • Игнорировать их и не отвечать.
  • Сообщить о факте мошенничества в правоохранительные органы.
"Защита интересов наших граждан является приоритетом, и мы приложим все усилия для пресечения мошеннических действий", – сообщили в министерстве культуры и информации. 

В МВД Казахстана обратились к гражданам страны с предупреждением о мошенниках.

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