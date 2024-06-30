Мошенники пишут казахстанцам от имени министра Аиды Балаевой

В министерстве культуры и информации предупредили о мошенниках, которые пишут казахстанцам от имени главы ведомства по разным вопросам, сообщает Zakon.kz.

В министерстве предупредили, что сообщения такого характера пишет не Аида Балаева, а мошенники.

"Настоящим заявляем, что такие сообщения являются мошенническими. Аида Балаева и Министерство культуры и информации РК не отправляют подобные сообщения через электронную почту, социальные сети, мессенджеры и другие каналы связи".

В ведомстве просят казахстанцев быть бдительными и не вступать в переписку с мошенниками. В случае получения подобных сообщений рекомендуется:

Игнорировать их и не отвечать.

Сообщить о факте мошенничества в правоохранительные органы.

"Защита интересов наших граждан является приоритетом, и мы приложим все усилия для пресечения мошеннических действий", – сообщили в министерстве культуры и информации.

В МВД Казахстана обратились к гражданам страны с предупреждением о мошенниках.

