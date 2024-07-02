Жара в Алматы: сколько человек получили солнечный удар
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Сегодня, 2 июля 2024 года, в Алматы наблюдается облачная погода. Однако до этого в городе была невыносимая жара. В управлении общественного здравоохранения рассказали Zakon.kz о том, что жители города уже обращались с жалобами по поводу тепловых и солнечных ударов.
За первый месяц лета в больницу за помощью направились 16 человек.
"С 1 по 30 июня 2024 года зафиксировано 16 обращений по поводу теплового и солнечного ударов в службу скорой медицинской помощи. Из них 11 взрослых и пятеро детей".Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Алматы
А пока жители и гости города могут отдохнуть от тяжелой жары.
По данным синоптиков РГП "Казгидромет", 2 и 3 июля в Алматы ожидается переменная облачность с дождями. 4 июля осадков уже не ожидается. Подробнее с прогнозом погоды можно ознакомиться по ссылке.
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