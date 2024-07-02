Жара в Алматы: сколько человек получили солнечный удар

Фото: pxhere

Сегодня, 2 июля 2024 года, в Алматы наблюдается облачная погода. Однако до этого в городе была невыносимая жара. В управлении общественного здравоохранения рассказали Zakon.kz о том, что жители города уже обращались с жалобами по поводу тепловых и солнечных ударов.

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