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Жара до 41 градуса и грозы: погода в Алматы и Шымкенте

Жара до 41 градуса и грозы: погода в Алматы и Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 15:16 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, к какой погоде готовиться жителям Астаны, Алматы и Шымкента 24-26 июля 2024 года. Специалисты предупреждают, что в двух городах ожидается сильная жара, сообщает Zakon.kz.

К примеру, в Алматы температура воздуха прогреется до 37 градусов, в Шымкенте же и вовсе до 41.

Астана

  • 24 июля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 18-20, днем 28-30 тепла.
  • 25 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 27-29 тепла.
  • 26 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 26-28 тепла.

Алматы

  • 24 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 тепла.
  • 25 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью 20-22 тепла, днем сильная жара 33-35 градусов.
  • 26 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-24 тепла, днем сильная жара 35-37 градусов.

Шымкент

  • 24 июля: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 37-39 тепла.
  • 25 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 22-24 тепла, днем сильная жара 38-40 градусов.
  • 26 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 тепла, днем сильная жара 39-41 градус.

Ранее стало известно, что в Астане и 17 областях Казахстана на 23 июля объявлено штормовое предупреждение. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.

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