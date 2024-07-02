Что нужно знать казахстанцам про новый метод подписания трудового договора
Новый сервис доступен в мобильном приложении eGov Mobile для зарегистрированных на портале enbek.kz организаций.
"Теперь трудовой договор с работодателем пользователи могут подписать не только на бумажных носителях, но и со смартфонов".Пресс-служба АО "НИТ"
Как подписать трудовой договор в eGov mobile?
Для подписания трудового договора онлайн работодатель создает проект электронного трудового договора в своем личном кабинете на портале https://hr.enbek.kz. Далее, когда проект договора поступит на согласование непосредственно сотруднику, приложение eGov Mobile направит пользователю push-уведомление с предложением подписать договор.
Договор отобразится в разделе "Уведомления" в категории "Запросы на подписание". Пользователь подтверждает свою личность с помощью короткого пароля, либо биометрии. После ознакомления с трудовым договором, в случае согласия с его условиями, сотрудник может подписать документ с помощью своей ЭЦП.
Работодатель в свою очередь получает уведомление от системы в личном кабинете на портале https://hr.enbek.kz. Подписать электронный трудовой договор работодатель может, используя ЭЦП или QR. Система автоматически отправляет подписанный электронный трудовой договор на регистрацию в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД), после чего договор считается заключенным.
Если у пользователя не установлено мобильное приложение, но при этом присутствует регистрация в Базе мобильных граждан (БМГ), ему будет направлено sms-сообщение от номера "1414" с информацией о поступлении нового уведомления со ссылкой на скачивание приложения. С момента запуска сервиса было подписано около тысячи трудовых договоров.
Новый функционал услуги был запущен благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерства труда и социальной защиты РК и АО "Национальные информационные технологии".
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