Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Что нужно знать казахстанцам про новый метод подписания трудового договора

Что нужно знать казахстанцам про новый метод подписания трудового договора, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 11:40 Фото: пресс-служба АО "НИТ"
Теперь казахстанцы могут подписать трудовой договор в eGov mobile. Об этом корреспонденту Zakon.kz 2 июля 2024 года рассказали в АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ").

Новый сервис доступен в мобильном приложении eGov Mobile для зарегистрированных на портале enbek.kz организаций.

"Теперь трудовой договор с работодателем пользователи могут подписать не только на бумажных носителях, но и со смартфонов".Пресс-служба АО "НИТ"

Как подписать трудовой договор в eGov mobile?

Для подписания трудового договора онлайн работодатель создает проект электронного трудового договора в своем личном кабинете на портале https://hr.enbek.kz. Далее, когда проект договора поступит на согласование непосредственно сотруднику, приложение eGov Mobile направит пользователю push-уведомление с предложением подписать договор.

Договор отобразится в разделе "Уведомления" в категории "Запросы на подписание". Пользователь подтверждает свою личность с помощью короткого пароля, либо биометрии. После ознакомления с трудовым договором, в случае согласия с его условиями, сотрудник может подписать документ с помощью своей ЭЦП.

Работодатель в свою очередь получает уведомление от системы в личном кабинете на портале https://hr.enbek.kz. Подписать электронный трудовой договор работодатель может, используя ЭЦП или QR. Система автоматически отправляет подписанный электронный трудовой договор на регистрацию в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД), после чего договор считается заключенным.

Если у пользователя не установлено мобильное приложение, но при этом присутствует регистрация в Базе мобильных граждан (БМГ), ему будет направлено sms-сообщение от номера "1414" с информацией о поступлении нового уведомления со ссылкой на скачивание приложения. С момента запуска сервиса было подписано около тысячи трудовых договоров.

Новый функционал услуги был запущен благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерства труда и социальной защиты РК и АО "Национальные информационные технологии".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 11:40
Прикрепление к поликлинике онлайн теперь доступно для кандасов и нерезидентов
, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 11:40

27 июня 2024 стало известно, что в Казахстане военные могут по-новому заключить договор найма служебного жилья.

Читайте также

Выплаты получил быстро
Выплаты получил быстро – пострадавший от паводка из Петропавловска поблагодарил государство за помощь
Как будут работать поликлиники и больницы во время саммита ШОС в Астане
Как будут работать поликлиники и больницы во время саммита ШОС в Астане
Алматинцы готовы платить больше за проезд в общественном транспорте при повышении качества услуг
Алматинцы готовы платить больше за проезд в общественном транспорте при повышении качества услуг
Динара Халдарова
Интересное МЦРИАП МТСЗН РК eGov Казахстан 2024 год eGov
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
На каких дорогах ограничат движение во время ШОС в Астане
На каких дорогах ограничат движение во время саммита ШОС в Астане
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Жена Кайрата Нуртаса с детьми уехала в Боровое
Жена Кайрата Нуртаса с детьми уехала в Боровое
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: