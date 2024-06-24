Прикрепление к поликлинике онлайн теперь доступно для кандасов и нерезидентов
Также в процессе прикрепления к медицинскому учреждению можно выбрать врача, увидеть информацию о номере участка медицинского обслуживания, рассказали в АО "НИТ".
Услугой можно воспользоваться не только в случае изменения места жительства, но и при желании сменить медицинскую организацию прикрепления не чаще чем один раз в год (в период с 15 сентября до 15 ноября).
Услуга осуществляется в три шага:
– авторизуйтесь на портале eGov.kz и перейдите в раздел "Здравоохранение";
– из перечня услуг выберите "Прикрепление к поликлинике" и заполните все необходимые поля;
– подпишите услугу с помощью ЭЦП.
Ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете по мере обработки вашей заявки, он поступит в течение указанного времени.
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