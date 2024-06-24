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Прикрепление к поликлинике онлайн теперь доступно для кандасов и нерезидентов

Прикрепление к поликлинике онлайн, кандасы, нерезиденты, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 16:54 Фото: gov4c.kz
Теперь услуга прикрепления к поликлинике на eGov.kz доступна не только для граждан Казахстана, но и для кандасов и нерезидентов страны, сообщает Zakon.kz.

Также в процессе прикрепления к медицинскому учреждению можно выбрать врача, увидеть информацию о номере участка медицинского обслуживания, рассказали в АО "НИТ".

Услугой можно воспользоваться не только в случае изменения места жительства, но и при желании сменить медицинскую организацию прикрепления не чаще чем один раз в год (в период с 15 сентября до 15 ноября).

Услуга осуществляется в три шага:

– авторизуйтесь на портале eGov.kz и перейдите в раздел "Здравоохранение";

– из перечня услуг выберите "Прикрепление к поликлинике" и заполните все необходимые поля;

– подпишите услугу с помощью ЭЦП.

Ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете по мере обработки вашей заявки, он поступит в течение указанного времени.

Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане оцифровали еще один документ. 

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