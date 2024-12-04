Новый срок самозапрета на азартные игры и пари доступен для казахстанцев

Казахстанцы могут запретить себе участвовать в азартных играх и пари до 10 лет через приложение eGov Mobile. Об этом 4 декабря 2024 года рассказали в АО "Национальные информационные технологии", сообщает Zakon.kz.

Ранее пользователи могли выбрать срок запрета от 6 до 12 месяцев.

"Теперь максимальный срок самостоятельного отказа от участия в азартных играх и пари может составлять 10 лет. Воспользоваться сервисом можно в мобильном приложении eGov Mobile. Сервис значительно сокращает время обработки заявок и упрощает процесс установки самостоятельного запрета на участие в азартных играх. Он предоставляет возможность любому гражданину ограничить доступ ко всем лицензированным игровым площадкам и онлайн-платформам букмекеров. Важно подчеркнуть, что услуга доступна исключительно для лиц старше 21 года", – проинформировали в пресс-службе АО "НИТ".

Чтобы получить услугу, необходимо:

авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти во вкладку "Услуги" → "Спорт";

выбрать "Сервис по ограничению участия в азартных играх и (или) пари";

указать год и месяц окончания ограничения, нажать "Заказать услугу";

подписать заявку с помощью кода быстрого доступа, Face ID/Touch ID.

"После подачи заявки пользователь автоматически вносится в перечень лиц, ограниченных от участия в азартных играх, без возможности отзыва заявки. Для тех, кто ранее уже оформлял ограничение, доступна функция продления срока его действия. При повторной подаче заявки система уведомит пользователя о текущем статусе ограничения и предложит продлить его", – уточнили в пресс-службе АО "НИТ".

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Ранее мы писали, как казахстанцам оформить запрет на участие в азартных играх и пари. Подробнее об этом здесь.