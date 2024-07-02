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На двух маршрутах в Алматы обновили автобусы и сократили интервал движения

На двух маршрутах в Алматы обновили автобусы и сократили интервал движения, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 13:01 Фото: акимат города Алматы
В Алматы в рамках работы по экологизации общественного транспорта обновлены автобусы еще на двух маршрутах, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в акимате города.

На маршруте №52 вместо дизельных автобусов средней вместимости запущены автобусы на газе большей вместимости марки Foton.

Кроме того, плановый выход автобусов увеличен в будние дни с 16 до 25 единиц, в выходные – с 14 до 20 единиц. В результате плановый интервал сокращен с 11 до 9 минут в будние и с 14 до 11 минут в выходные.

Также на маршрут №24 выпущены автобусы большей вместимости марки Yutong. Количество подвижного состава на маршруте сообщением "мкр. Ожет-Север – "Экопост" – 12 единиц с плановым интервалом движения в 15 минут.

В акимате напомнили, что в прошлом году по поручению главы мегаполиса Ерболата Досаева акиматом закуплено 600 автобусов и 100 троллейбусов, организовано 22 новых маршрута, в том числе 10 пригородных, с охватом порядка 50 населенных пунктов. В этом году планируется приобретение еще 600 автобусов, 100 троллейбусов и 100 электроавтобусов.

Ранее стало известно, что в Алматы могут повысить стоимость проезда на общественном транспорте и отменить оплату наличными.

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