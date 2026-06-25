В Алматы скорректировали маршруты двух автобусов
Фото: Zakon.kz
Транспортный холдинг Алматы 25 июня 2026 года заявил об изменении двух автобусных маршрутов – №145 и №233, сообщает Zakon.kz.
Согласно официальной публикации:
- маршрут № 233 изменит схему движения на участке, проходящем через село Караой;
- маршрут № 145 будет продлен по проспекту Райымбека в западном направлении до улицы Розыбакиева.
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