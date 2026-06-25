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Общество

В Алматы скорректировали маршруты двух автобусов

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 17:19 Фото: Zakon.kz
Транспортный холдинг Алматы 25 июня 2026 года заявил об изменении двух автобусных маршрутов – №145 и №233, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальной публикации:

  • маршрут № 233 изменит схему движения на участке, проходящем через село Караой;
  • маршрут № 145 будет продлен по проспекту Райымбека в западном направлении до улицы Розыбакиева.

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Совсем недавно выяснилось, что полиция Алматы устроила рейд по автобусам. В итоге 127 машин увезли на штрафстоянку.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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