В Алматы скорректировали маршруты двух автобусов

Фото: Zakon.kz

Транспортный холдинг Алматы 25 июня 2026 года заявил об изменении двух автобусных маршрутов – №145 и №233, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальной публикации: маршрут № 233 изменит схему движения на участке, проходящем через село Караой;

маршрут № 145 будет продлен по проспекту Райымбека в западном направлении до улицы Розыбакиева. Материал по теме В Алматы изменили маршрут автобуса №58: как теперь он ходит Совсем недавно выяснилось, что полиция Алматы устроила рейд по автобусам. В итоге 127 машин увезли на штрафстоянку.

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