Выплаты получил быстро – пострадавший от паводка из Петропавловска поблагодарил государство за помощь

Асхат Ондирис два года строил для своей семьи дом в микрорайоне Подгора, обставил его новой мебелью и техникой. В нем он жил с супругой, детьми и родными. Горожанин сделал то, что давно планировал, перевез маму из села в город.

Планы на счастливую жизнь омрачил паводок. Асхат Ондирис рассказал, что его дом не подлежит восстановлению.

"‎Меня и мою семью разместили у общежитии, условия здесь хорошие. Перед нами стоит вопрос, где жить дальше. Дом в новом микрорайоне нам не подходит, сложно будет добираться, решили, что будем жить в квартире, сейчас подбираем варианты, думаем". Житель Петропавловска Асхат Ондирис

Фото: акимат СКО

Петропавловец получил два вида выплат, а именно социальную помощь – 100 МРП, и выплату для покупки мебели и техники – 150 МРП.

"‎Выплаты получил быстро, спасибо государству. Трат предстоит делать много, поэтому деньги нам очень помогут. Из техники и электроники я, к сожалению, ничего не смог спасти"‎. Асхат Ондирис

Напомню, в период наводнения правительством было оперативно принято решение по оказанию дополнительной помощи жителям, пострадавшим в результате паводков, по возмещению домашних предметов. Это холодильник, плита для приготовления пищи, стол, стул, кровать, стиральная машина, телевизор или радио, а также средства водоснабжения и отопления.