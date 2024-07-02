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В Алматинской области развивается массовый спорт: подвели итоги первого областного футбольного турнира

В Алматинской области развивается массовый спорт: подвели итоги первого областного футбольного турнира, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 11:05 Фото: акимат Алматинской области
Илийский район стал ареной первого областного турнира по футболу на "Кубок акима Алматинской области". В соревнованиях приняли участие 10 команд из всех районов области и города Конаева, где за главный приз боролись футболисты старше 18 лет.

На торжественном открытии соревнований выступил аким Алматинской области Марат Султангазиев. Он подчеркнул, что по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в области создаются все условия для развития массового спорта.

"Футбол в нашей области развивается на высоком уровне. Полтора года назад в областном центре открыли специализированную детско-юношескую спортивную школу по футболу с филиалами в каждом районе, которая готовит будущих профессиональных футболистов. Также у нас появился профессиональный клуб "Иле-Алатау", который защищает честь области на республиканском уровне в играх второй лиги Казахстана."

По словам Султангазиева, в области активно строятся современные спортивные объекты, обновляется материально-техническая база. "На сегодняшний день в каждом районе области функционируют 10 физкультурно-оздоровительных комплексов", - добавил он.

Аким пожелал участникам турнира удачи и ярких побед, отметив:

"Спортивные соревнования закаливают характер, воспитывают командный дух и целеустремленность. Уверен, что вы покажете высокий уровень подготовки и спортивного мастерства!"

Турнир прошел по олимпийской системе (на вылет). В финале команда города Конаева одержала победу над игроками из Кегенского района, завоевав 1 место. Третье место заняли представители Илийского района.


Организаторы турнира надеются сделать его ежегодным мероприятием, подчеркивая важность футбола как объединяющего фактора.

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