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В Алматинской области развивается массовый спорт

В Алматинской области развивается массовый спорт, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 10:53 Фото: акимат Алматинской области
Илийский район стал ареной первого областного турнира по футболу на Кубок акима Алматинской области. В соревнованиях приняли участие 10 команд из всех районов области и города Конаева, где за главный приз боролись футболисты старше 18 лет.

На торжественном открытии соревнований выступил аким Алматинской области Марат Султангазиев. Он подчеркнул, что по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в области создаются все условия для развития массового спорта:

"Футбол в нашей области развивается на высоком уровне. Полтора года назад в областном центре открыли специализированную детско-юношескую спортивную школу по футболу с филиалами в каждом районе, которая готовит будущих профессиональных футболистов. Также у нас появился профессиональный клуб "Иле-Алатау", который защищает честь области на республиканском уровне в играх второй лиги Казахстана".

По словам Султангазиева, в области активно строятся современные спортивные объекты, обновляется материально-техническая база. На сегодняшний день в каждом районе области функционируют 10 физкультурно-оздоровительных комплексов. Спортивные соревнования закаливают характер, воспитывают командный дух и целеустремленность.

"Уверен, что вы покажете высокий уровень подготовки и спортивного мастерства!" – добавил он.

Турнир прошел по олимпийской системе (на вылет). В финале команда города Конаева одержала победу над игроками из Кегенского района, завоевав 1-е место. Третье место заняли представители Илийского района.

Организаторы турнира надеются сделать его ежегодным мероприятием, подчеркивая важность футбола как объединяющего фактора.

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