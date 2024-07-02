Причину задержки авиарейсов в Казахстане назвал Скляр

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр 2 июля после заседания Казахстанско-Китайского делового совета назвал причину задержки рейсов компании Air Astana, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, идет смещение рейсов по времени из-за того, что нет достаточного количества запасных самолетов.

"Но держать большое количество запасных самолетов – это тоже большая роскошь. Ежегодно такие вопросы возникают, особенно в летний период. К сожалению, вопрос действительно имеет место быть, но над его решением министерство и Air Astana работают. Есть допустимые отклонения по частоте рейсов, но это не идет в оправдание самой компании, когда граждане получают некачественные услуги", – дополнил он.

Скляр отметил, что меры будут приниматься в соответствии с законодательством, если только они нарушили права пассажиров. Авиационная администрация будет изучать этот вопрос.

Ранее в Министерстве транспорта объяснили, почему в столице задерживают авиарейсы.

