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Причину задержки авиарейсов в Казахстане назвал Скляр

Самолет , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 18:40 Фото: gov.kz
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр 2 июля после заседания Казахстанско-Китайского делового совета назвал причину задержки рейсов компании Air Astana, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, идет смещение рейсов по времени из-за того, что нет достаточного количества запасных самолетов. 

"Но держать большое количество запасных самолетов – это тоже большая роскошь. Ежегодно такие вопросы возникают, особенно в летний период. К сожалению, вопрос действительно имеет место быть, но над его решением министерство и Air Astana работают. Есть допустимые отклонения по частоте рейсов, но это не идет в оправдание самой компании, когда граждане получают некачественные услуги", – дополнил он. 

Скляр отметил, что меры будут приниматься в соответствии с законодательством, если только они нарушили права пассажиров. Авиационная администрация будет изучать этот вопрос. 

Ранее в Министерстве транспорта объяснили, почему в столице задерживают авиарейсы.

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