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Почему в Астане задерживают авиарейсы, рассказали в Минтраспорта

аэропорт Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 16:39 Фото: Zakon.kz
В Министерстве транспорта объяснили, почему в столице задерживают авиарейсы. Оказалось, причина ограничений – проведение тренировочных полетов самолетов Минобороны, сообщает Zakon.kz.
"Задержки рейсов в аэропорту Астаны с 28 июня текущего года связаны с временным закрытием воздушного пространства в аэропорту города Астана по причине проведения тренировочных полетов самолетов Министерства обороны РК в рамках подготовки к Саммиту Шанхайской организации, который запланирован в столице на 3-4 июля 2024 года", – говорится в сообщении ведомства.

Тренировочные полеты будут выполняться до 30 июня в период с 09:25 до 10:20.

"В связи с вышеизложенным приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к данным временным ограничениям. Также пассажирам рекомендуется проверять время выполнения своих рейсов в этот период времени у авиакомпаний", – сообщили в Министерстве транспорта.

Также отмечается, что задержки по причине временного закрытия воздушного пространства приводят к цепным задержкам рейсов в других городах, в том числе в Астане и Алматы.

Второй день жители Астаны наблюдают за тренировочными полетами военной авиации. Горожане публикуют видео пролета истребителей над столицей Казахстана. Как известно, с 28 июня по 1 июля текущего года проходят тренировочные полеты авиации Вооруженных сил. Министерство обороны РК просит жителей столицы сохранять  спокойствие.

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