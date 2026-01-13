Пассажиров предупредили о задержках вечерних авиарейсов из Алматы
Фото: pixabay
13 января в Алматы зафиксированы задержки вечерних рейсов авиакомпании Air Astana, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в авиакомпании, изменения в расписании касаются рейсов, выполняемых на воздушных судах семейства Airbus NEO.
Причиной задержек стали неблагоприятные метеоусловия – переохлажденный туман и снижение видимости менее чем до 150 метров.
"Авиакомпания действует в рамках ограничений на вылет, введенных производителем Airbus при подобных метеоусловиях. Для выполнения некоторых рейсов будет использован резервный самолет авиакомпании FlyArystan", – говорится в сообщении.
Пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальный статус своих рейсов на официальном сайте Air Astana или в мобильном приложении авиакомпании.
Ранее сообщалось, что в небе над Казахстаном произошел опасный авиационный инцидент.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript