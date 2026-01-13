#Казахстан в сравнении
Пассажиров предупредили о задержках вечерних авиарейсов из Алматы

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 19:35 Фото: pixabay
13 января в Алматы зафиксированы задержки вечерних рейсов авиакомпании Air Astana, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в авиакомпании, изменения в расписании касаются рейсов, выполняемых на воздушных судах семейства Airbus NEO.

Причиной задержек стали неблагоприятные метеоусловия – переохлажденный туман и снижение видимости менее чем до 150 метров.

"Авиакомпания действует в рамках ограничений на вылет, введенных производителем Airbus при подобных метеоусловиях. Для выполнения некоторых рейсов будет использован резервный самолет авиакомпании FlyArystan", – говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальный статус своих рейсов на официальном сайте Air Astana или в мобильном приложении авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в небе над Казахстаном произошел опасный авиационный инцидент.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В Алматы снегопад: пассажиров предупредили о задержках авиарейсов
20:55, 15 декабря 2024
В Алматы снегопад: пассажиров предупредили о задержках авиарейсов
Задержки рейсов зафиксированы в аэропорту Алматы из-за непогоды
00:00, 04 января 2026
Задержки рейсов зафиксированы в аэропорту Алматы из-за непогоды
Казахстанцев предупредили о возможных задержках авиарейсов
21:32, 09 декабря 2023
Казахстанцев предупредили о возможных задержках авиарейсов
