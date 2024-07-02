Колл-центры по статусам авиарейсов запустили в Казахстане

Для получения информации по статусу рейса в аэропорту Астаны заработали информационные центры, сообщает Zakon.kz.

Как объяснили в Комитете гражданской авиации, решение принято в связи с изменением расписания нескольких рейсов 2-4 июля из-за высокой загруженности воздушного пространства в Международном аэропорте Нурсултан Назарбаев.

Пассажиры в период со 2 по 4 июля могут круглосуточно обращаться:

Авиационная администрация Казахстана +7 7172 798213

Air Astana +7 727 244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77

FlyArystan +7 727 331 1010 (WhatsApp +7 702 702 0227)

SCAT +7 7252 99 88 80

Qazaq Air + 7 727 356 14 14.

"Отечественным авиакомпаниям и аэропортам РК даны соответствующие рекомендации по качественному обслуживанию пассажиров и своевременному предоставлению информации в случае задержки или отмены рейса. Кроме этого, в целях оказания помощи пассажирам на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" в период со 2 по 4 июля 2024 года будет функционировать колл-центр на круглосуточной основе", – отмечается в информации КГА РК.

Ранее первый заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал причину задержки рейсов компании Air Astana.