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Законодательство РК

Колл-центры по статусам авиарейсов запустили в Казахстане

Осмотр багажа, проверка чемоданов, проверка вещей, сумок в аэропорту, интроскоп, прилет, вылет из аэропорта, люди в аэропорту, табло в аэропорту , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 19:18 Фото: Zakon.kz
Для получения информации по статусу рейса в аэропорту Астаны заработали информационные центры, сообщает Zakon.kz.

Как объяснили в Комитете гражданской авиации, решение принято в связи с изменением расписания нескольких рейсов 2-4 июля из-за высокой загруженности воздушного пространства в Международном аэропорте Нурсултан Назарбаев.

Пассажиры в период со 2 по 4 июля могут круглосуточно обращаться:

  • Авиационная администрация Казахстана +7 7172 798213
  • Air Astana +7 727 244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77
  • FlyArystan +7 727 331 1010 (WhatsApp +7 702 702 0227)
  • SCAT +7 7252 99 88 80
  • Qazaq Air + 7 727 356 14 14.
"Отечественным авиакомпаниям и аэропортам РК даны соответствующие рекомендации по качественному обслуживанию пассажиров и своевременному предоставлению информации в случае задержки или отмены рейса. Кроме этого, в целях оказания помощи пассажирам на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" в период со 2 по 4 июля 2024 года будет функционировать колл-центр на круглосуточной основе", – отмечается в информации КГА РК.

Ранее первый заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал причину задержки рейсов компании Air Astana.

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Оксана Житникова
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