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Дополнительные авиарейсы запустили из Астаны в Актобе

Аэропорт, самолет, пассажирский самолет, пассажирские самолеты, самолеты, самолеты на стоянке, аэродром, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 19:12 Фото: Zakon.kz
С 10 октября казахстанская авиакомпания Qazaq Air открывает дополнительные авиарейсы из Астаны в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Они будут осуществляться в дополнение к ежедневным рейсам из Астаны в Актобе по следующему расписанию:

По вторникам и четвергам:

  • IQ 385 Астана (07:45) – Актобе (09:50);
  • IQ 386 Актобе (10:30) – Астана (12:20).
"Благодаря удобному расписанию стыковочные рейсы также придутся по душе и путешественникам из Актобе через Астану в Кызылорду, Новосибирск, Екатеринбург, Омск и Костанай", – рассказали в авиакомпании.

Как уточняется, увеличение рейсов будет способствовать уровню мобильности населения и развитию внутреннего туризма страны.

Ранее стало известно, как изменятся маршруты казахстанских авиакомпаний из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Оксана Житникова
Казахстан 2024 год Авиарейсы
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