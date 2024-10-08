Дополнительные авиарейсы запустили из Астаны в Актобе

С 10 октября казахстанская авиакомпания Qazaq Air открывает дополнительные авиарейсы из Астаны в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Они будут осуществляться в дополнение к ежедневным рейсам из Астаны в Актобе по следующему расписанию:



По вторникам и четвергам:

IQ 385 Астана (07:45) – Актобе (09:50);

IQ 386 Актобе (10:30) – Астана (12:20).

"Благодаря удобному расписанию стыковочные рейсы также придутся по душе и путешественникам из Актобе через Астану в Кызылорду, Новосибирск, Екатеринбург, Омск и Костанай", – рассказали в авиакомпании.

Как уточняется, увеличение рейсов будет способствовать уровню мобильности населения и развитию внутреннего туризма страны.

Ранее стало известно, как изменятся маршруты казахстанских авиакомпаний из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.