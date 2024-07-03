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Еще 10 дачников, пострадавших от паводков, получили ключи от квартир в Уральске

Еще 10 дачников, пострадавших от паводков, получили ключи от квартир в Уральске , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 19:56 Фото: акимат ЗКО
В Уральске еще 10 дачников, у которых единственное жилье признано непригодным из-за паводков, получили жилье, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба акимата Западно-Казахстанской области, новые квартиры были приобретены на спонсорские средства.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев посетил жилой комплекс "Омега", расположенный в центре Уральска, и поздравил новоселов с новыми квартирами.

"Глава государства поручил оказать соответствующую помощь пострадавшим от паводка жителям. Сегодня выдали еще несколько квартир людям, чьи дачные строения являлись для них единственным жильем. Всего на сегодняшний день 750 жителей дачных участков получили жилье. Также в Уральске ведется строительство 374 домов", – отметил аким области.

Единственный дом жителя дачного участка "Нұрлы жол" Каиргали Айткали был признан непригодным. 

"Во время весеннего паводка наш дом был затоплен. Ждали новое жилье три месяца, и вот сегодня мы получили в руки ключи от квартиры. Честно говоря, мы не ожидали, что будем жить в новом доме в центре города. Выражаю благодарность главе государства, создавшему такие условия", – сказал он.

Ранее вице-премьер Канат Бозумбаев проверил темпы и качество строительства жилья для пострадавших от паводков, а также встретился с населением в Каратобинском, Сырымском и Теректинском районах Западно-Казахстанской области. 

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