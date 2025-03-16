Наташа Королёва задолжала крупную сумму за коммунальные услуги

Российская популярная певица Наташа Королёва задолжала за жилищно-коммунальные услуги 138 тысяч рублей (примерно 759 тыс. тенге), сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По их данным, артистка не оплачивала счета за коммунальные услуги в нескольких квартирах, расположенных в Москве. Среди них — три квартиры в доме-объекте культурного наследия на Новом Арбате, площадью 51,4, 68,3 и 98,3 кв. м. Эти объекты оцениваются на рынке недвижимости в 37, 49 и 70,8 миллиона рублей (примерно 203 млн, 269 млн и 389 млн тенге соответственно).

Кроме того, еще один долг числится за квартирой в ЖК "Воробьевы горы" в престижном районе Раменки. В этом же жилом комплексе певице принадлежит нежилое помещение площадью 155 кв. м, стоимость которого оценивается в 32,3 миллиона рублей (около 177 млн тенге), а также машино-место стоимостью 2,5 миллиона рублей (примерно 13,7 млн тенге).

При этом, по данным Shot, в настоящее время Наташа Королёва проживает в деревне Крекшино, где ей принадлежат два дома на соседних участках. Их площадь составляет 52 кв. м и 330 кв. м, а стоимость — 6,2 миллиона рублей (около 34 млн тенге) и 38 миллионов рублей (примерно 208 млн тенге) соответственно.

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